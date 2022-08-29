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拓見證服務 延長回鄉證過期寬限期 疫情難北上 中銀優化遙距服務

個人增值 12:23 2022/08/29

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疫情下不少港人難以北上，內地銀行戶口近冰封狀態，衍生許多行政問題。中銀香港 （02388） 今日公布，該行與內地中國銀行 （03988） 持續優化措施，便利客戶遙距解決賬戶事宜。透過早前推出的中銀香港見證服務及內地中國銀行深圳分行的電子平台，已累計超過6,000名客戶成功更新證件資料記錄。是次新增便利措施包括延長回鄉證過期客戶的寬限期及擴大見證服務的覆蓋範圍，讓更多客戶可享用便利的跨境支付及理財服務。 

延長寬限期至通關后1個月
內地中國銀行延長了回鄉證過期客戶的寬限期至香港恢復與內地通關後一個月，即香港客戶在未更新回鄉證有效期的情況下，仍可透過網上及手機銀行遙距使用內地中國銀行的服務，不會僅因回鄉證有效期過期而被限制賬戶使用或暫停服務。雖然目前證件過期暫不影響客戶使用賬戶，建議客戶透過中銀香港見證服務或內地中國銀行深圳分行的電子平台，適時更新個人資料。 

不限於「跨境理財通」客戶
為方便更多客戶可透過中銀香港見證服務，在香港向內地中國銀行提交更新回鄉證有效期的指示，本行進一步將見證服務擴展至持有內地任何城市中國銀行賬戶的中銀香港客戶，不再只限於「跨境理財通」客戶。 

中銀香港將與內地中國銀行繼續緊密聯動，適時推出方便兩地居民的措施，以滿足更多客戶的跨境服務需要。 
 

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