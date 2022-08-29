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【MPF】積金局劉麥嘉軒：冀「積金易」好用易用 收近1,500意見多關注介面設計

強積金 11:36 2022/08/29

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積金局主席劉麥嘉軒在網誌表示，積金局正全力以赴構建積金易平台，為平台未來的用家，提供一個「好用、易用、大家鍾意用」的平台，涵蓋強積金計劃的所有行政程序，推動強積金全面數碼化。

持份者對強積金制度的意見十分重要，在構建積金易平台的過程，當局必須廣泛聆聽持份者的聲音，特別是趁用戶介面仍在設計階段，向不同背景和行業的人士收集意見，協助承辦商進一步完善用戶介面的設計，確保平台符合大家的要求。

諮詢成果豐碩
積金局於去年12月展開了逾半年、共104場的持份者諮詢會，合共約3,300名來自超過190個團體的代表參與，包括工會、商會及人力資源團體、中小企組織、自僱人士團體、強積金業界人士、傳媒等，另外亦有積金局的「積金之友」會員、「積金好僱主」嘉許計劃得主等，收集到近1,500個意見，其中不少是有關用家體驗及用家介面方面的設計和操作等。

整體而言，僱主、強積金計劃成員，以及強積金中介人都一致認為用戶介面設計清晰，使用流程簡單直接。

有部分僱主表示，平台能夠促進強積金行政程序數碼化，有助節省時間，以及提升管理強積金的效率及準確性，並且能減少用紙，符合環保效益。亦有中小企僱主期望日後能有足夠的支援，協助他們順利使用平台，享受強積金數碼化的好處。一些大型的企業則希望平台推出後，承辦商能提供技術支援，而平台亦應兼容現有的人力資源管理系統和軟件。

強積金計劃成員一般都認為平台提供的一站式服務，可做到登記步驟容易、資訊一目瞭然、便捷地整合帳戶等。至於基層工友則希望平台有足夠的支援和教育訊息，以及能有供款提示，讓他們瞭解僱主為僱員供款的情況。

積金易平台公司和項目承辦商現正仔細分析收集了的意見，將適用的建議納入平台設計及構建。雖然上述的諮詢會已結束，但她與積金局上下歡迎各界繼續提供寶貴意見，令平台更臻完善。

全港性公眾宣傳及教育工作即將上馬
為了讓廣大打工仔和僱主進一步認識積金易平台，積金局現正制定一系列全港性的宣傳教育工作，並預留充足時間向公眾進行解說及推廣，協助大家順利過渡至積金易平台。

與此同時，積金局、積金易平台公司，以及項目承辦商，會繼續與強積金受託人制訂強積金帳戶數據轉移的安排，以及監督各受託人加入平台的進展，務求如期於2023年中開始將強積金計劃有序地過渡至平台，並於2025年全面運作。

想知更多MPF最新資訊，留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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