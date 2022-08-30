【消費優惠】Sanrio 會員招募 贈限量版保溫杯 精明消費 10:30 2022/08/30 分享： 分享： 即日起至8月31日，Sanrio舉行會員招募，如成功入會或續會，將會獲指定限量版保溫杯一隻及網店80元購物金。 詳情可瀏覽：按此 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】中銀卡 x 榮華餅家 月餅59折 今日 【消費優惠】中銀卡 x 榮華餅家 月餅59折 【酒店格價】旅遊網站訂酒店唔一定最平？ 比較各網站的價格差異（附各城市最平房價的旅遊網站） 2022/08/29 【酒店格價】旅遊網站訂酒店唔一定最平？ 比較各網站的價格差異（附各城市最平房價的旅遊網站） 【消費優惠】屈臣氏超過180件產品低至半價 更有買一送一 2022/08/29 【消費優惠】屈臣氏超過180件產品低至半價 更有買一送一 【消費優惠】Solvil et Titus 鐵達時消費券優惠 限時低至6折 2022/08/29 【消費優惠】Solvil et Titus 鐵達時消費券優惠 限時低至6折 【好去處】8咪半慶祝中染大廈40周年 設小恐龍打卡位+消費三重賞 2022/08/28 【好去處】8咪半慶祝中染大廈40周年 設小恐龍打卡位+消費三重賞 網上購物 職位招聘 著數優惠 經濟 Sanrio 香港