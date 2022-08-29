美股今年雖然下跌，但仍有股票跑出，更可於短期逆風時趁機上車。

買保險，用意是有事故發生時有人為你遮風擋雨。Travelers（美：TRV）是美國保險業龍頭之一，尤其在財險領域。美國今年以來天災頻生，令Travelers上季理賠急升，拖累業績大倒退。然而，股價跑贏大市，年初至今（截至上周四）仍升逾9%。

由花旗分拆 道指唯一專注財險企業

創始人James G. Batterson原本經營石材生意，去英國旅遊期間，偶然發現火車票包含意外保險賠償條款。在19世紀，意外保對美國人絕對是新鮮事，Batterson繼而向當地保險公司取經。回國後有樣學樣，於1864年成立Travelers，為美國旅客提供旅遊意外保障。

接下來的一百多年，Travelers不單只在保險業不斷擴張，並伸延至其他金融領域，包括資產管理、個人理財、投資銀行及資本市場業務。

到1998年，Travelers與當年的Citicorp合併變身千億美元金融巨企花旗集團（Citigroup）。惟保險業務所帶來的協同效益不似預期，幾年後花旗集團將經營財險業務的Travelers分拆，壽險則出售予MetLife。

分拆後的Travelers回歸基本，再次瞄準保險市場。2004年藉併購另一百年老店The St. Paul Companies，晉身美國第二大保險企業，總資產達1,070億元（美元·下同）。公司於2009年獲納入道指成分股，為指數內唯一專注財險的企業。

次季理賠急升致業績倒退 股價仍跑贏

Travelers早前公布次季度業績，大數不算理想，純利倒退41%至5.5億元，相當於每股攤薄盈利2.27元，跌幅38%。不過，核心純利遠好過市場預期，有6.3億元，減少28.9%；核心每股攤薄盈利2.57元，跌幅25.5%，市場原先預測為1.97元。

相對於去年同期另類投資組合收益創出新高支持業績，今年情況完全兩極化，主因美國夏季天災頻頻，熱浪、山火、暴雨，以至洪水，導致今年第2季稅前災難損失大幅增加57.1%，至7.5億元。直接拖累到承保利潤大減65.1%，至1.1億元。而投資市場陰霾密佈，期內淨投資收益亦減少13.6%，至7億元。

天災令第2季大數少賺，屬非戰之罪。核心業務其實不差，還有不少亮點。期內總收入91.4億元，增加5.2%。當中淨保費收入增加10.9%，至90.2億元，創出新高。

3大分部淨保費收入均錄得增長，商業保險43.7億元，上升9.9%；債券及專項保險增加12.6%，至9.6億元；受惠汽車及業主續保保費上調，個人保險增長11.6%，至36.9億元。第2季已賺淨保費增加9%，達83億元，同樣創出新高。

分部溢利方面，除個人保險受累天災致令由盈轉虧，其餘兩頭馬車增長動力依然。商業保險的分部溢利增加3.6%，至6.7億元；基本綜合成本比率由93.3%改善至92.4%。債券及專項保險分部溢利2.3億元，增長21.9%；基本綜合成本比率由83.4%改善至82.2%。

總結來看，撇除天災因素，3大分部淨保費收入均取得約雙位數增幅，更重要是高通脹大環境下，仍有條件調高保費提升收入。隨着公司在災難再保投放上加大額度，未來幾季來自天災理賠的壓力會獲得紓緩，對業績重拾動力將有極大助力，股價再向上可期。

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投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文︰財險巨企Travelers愈戰愈強】（收費文章）

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