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元氣 x PayMe 消費滿$250減$50 黑白淡奶 $28換購冰感沙冰杯

精明消費 07:30 2022/08/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 元氣 x PayMe：消費滿250元減50元

即日起至9月18日，在元氣消費滿250元並以PayMe付款，即可透過PayMe獲贈50元 元氣電子優惠券。下次惠顧元氣寿司以PayMe付款並滿250元或以上，就會在PayMe內自動扣除50元。

    點擊圖片放大

2. 黑白淡奶：$28換購冰感沙冰杯

即日起至9月30日，於指定茶餐廳或食肆飲凍奶茶儲齊5個印仔，或於指定商戶買任何黑白產品滿80元，又或者於指定商戶買黑白濃滑經典奶茶5罐，再加28元即可換購黑白冰感沙冰杯1個。

指定茶餐廳或食肆名單：按此

指定商戶包括以下零售及網上商店：百佳、International、Fusion、Gourmet、Great、Taste、Food le Parc、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen、7-Eleven、OK便利店、華潤萬家、U購、一田、AEON、Apita、UNY、大昌食品市場、佳寶食品、優品360、HKTVmall、pandamart及HOMEPLUS (HOME+)

    點擊圖片放大
    +3
    +2

3. 綠楊坊 x MTR Mobile：掃描二維碼 即送爆谷

即日起至9月2日，場內有多個「快閃獎賞」二維碼，只要在綠楊坊搜尋商場內張貼的二維碼，掃一掃即送你爆谷換領券一張！

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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