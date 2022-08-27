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百多元法國Rhone白酒 X Ta Pantry 變身《神之水滴》作者繪影繪聲

博客 19:10 2022/08/27

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只是用百多元法國Rhone白酒，就可以與法國菜成為絕配，抵飲！

可以遊埠？還要是法國？現在檢疫改3+4也未嘗不可，但想立即「起行」，又不用隔離，買返枝法國Rhone區的白酒，然後像法國商務投資處席設於法國餐廳Ta Pantry。在佳餚與美酒碰撞下，加上葡萄酒達人Corinne Mui的帶領，彷彿一下子味蕾「遊了花園」一趟。

今次總共試了6 款Rhone區的白酒，有葡萄酒達人Corinne Mui的場合，一定沒有冷場，而且葡萄酒的形容詞很貼地。（圖片：Business France HK提供）

為何要是白酒？天氣咁熱，當然是飲涼快的白酒最好不過，雖然在Rhone產區的葡萄酒，相比紅酒（76%）及Rose（14%），白酒只佔10%，但是白葡萄卻有14款，可供選擇不少，而且也不一定要貴酒才可配菜，百多元的白酒配法國菜原來一樣精采。

Rhone區甜酒配鵝肝一樣掂

如果對酒配菜有一點認識，都知道吃鵝肝，通常會配波爾多的甜酒Sauternes，想不到今次傳媒宴打頭陣的鵝肝，竟然想到用Rhone區的加烈酒Muscat de Beaumes de Venise來配襯。這甜酒來自Rhone的村莊Beaumes de Venise，用兩款Muscat葡萄釀製，過程中加入烈酒殺死酵母使其停止發酵，那麼便得出高濃度的餘糖，這是為甚麼稱為VDN（Vin Doux Naturel）天然甜酒的原因。而Ta Pantry的鵝肝也是非一般，混入朱古力，得出來的效果是鹹多過甜，而配這甜酒，也不會令鵝肝變成甜品，反而鹹味更顯。值得一讚用來一起吃的多士，極之鬆化，不會「硬掘掘」，yummy！

Famille Perrin是Rhone區其中一個出名的酒莊，今次用了旗下兩枝白酒來配襯食物。第一枝是Cotes du Rhone, Reserve, 2020，已經用了4款葡萄混合而成，分別是Grenache Blanc、Marsanne、Roussanne及Viognier，據Corinne表示，通常排頭位的葡萄，佔的比率最多，而Grenache Blanc會帶來八角的香料風味；Marsanne則增加葡萄酒的豐滿立體感，Roussanne則有水仙花的芳香，並且有清新的酸度，而最後的Viognier則有油潤的質感。而用這有礦物風味及酸度的Reserve配襯蒸皇帝蟹及三文魚子，令海水味倍添，屬於清新配搭。

另一枝Famille Perrin的Luberon, 2020則用來配襯以真空低溫烹調（Sous Vide）的北海道帶子就更精采。因為伴碟還有海膽、Bouillabaisse啫喱、藏紅花蛋黃醬、紫色的脆野米，非常豐盛。最驚喜莫過於將法式海鮮湯濃縮在一小塊的啫喱之中，配襯白酒Luberon，百味紛陳，而海膽亦更添芳香，超水準的配搭。

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感受《神之水滴》般精采

另一道菜——以牛油煮龍蝦，其實牛油味不濃厚，反覺清新，可能與用了西柚油醋汁有關。而伴碟有切割得非常精緻的無花果，以及不要看輕的那少許山羊奶忌廉（Chevre Cream），用來配襯以3種葡萄釀製的Domaine Saint-Vincent, Cotes du Rhone Villages, 2018白酒，既芳香又帶絲絲甜美，仿如進入花園見到繁花似錦般興奮。忽然想起《神之水滴》漫畫經常繪影繪聲帶大家大話西遊，原來這忌廉加這白酒，也可以令大家出口成文。

終於明白為何Corinne曾說，如果要揀一枝葡萄酒配整個宴席的菜餚，Rhone區是其中一個選擇：抵飲、容易入口，而且是Food Wine，非常適宜配菜。

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Info
Vines & Terroirs，電話：5690 2924
Altaya，電話：2523 1945
Ponti，電話：2730 1889
Wine Paradise，電話：2581 9117

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撰文 : 何小雲

欄名 : 型男玩物誌

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