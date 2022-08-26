【人民幣】近兩周累跌1200點子 經濟師料兌美元6.9見底 條件是「地產可以穩住」

隨着美滙走強，人民幣近兩周又再重拾跌勢，在岸人民幣兩周累跌1200點子或1.8%，美元兌人民幣又再度逼近6.9。華僑銀行的研究報告指出，6.9或許是美元/人民幣年內高點，即人民幣可能近見底，但條件是「地產可以穩住」。

報告指出，人民幣的走弱並非中國個體風險造成的，更多體現了美元指數的走強。事實上，近日歐元滙價也創新低，而日圓近日也跌至137水平。報告指，反映人民幣對主要貿易伙伴匯率的人民幣指數也維持在102附近，接近過去5年高位。此輪人民幣貶值的速度相較4月並不算快。

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近日人行相繼下調MLF（中期借貸便利）利率及5年期LPR（貸款市場報價利率），報告認為當中有啟示，「中國央行近期進一步降息顯示了局勢的急迫性，但是逆勢降息的副作用也不小。我們也看到近期央行通過不同政策創新來減少副作用譬如MLF縮量降息和LPR非對稱降息來控制潛在的金融風險，這些措施有利於引導資金利率慢慢回歸政策利率，從而抑制金融無序加槓桿」。

另外，報告亦認為過去幾天人民幣的發展出現了比較有意思的變化，包括有報導指銀行就大量買入美元/人民幣多頭行為接到了監管層的窗口指導；人民幣中間價連續3個交易日顯著偏離預測均值，試圖減緩人民幣貶值幅度；及外管局罕見地預告了8月結售匯數據，表示8月以來銀行結售彙和涉外收付款呈現雙順差局面。

人民幣貶值霸佔頭版 影響地產刺激政策效果

種種跡象顯示，短期內人民幣貶值壓力並未完全釋放，但政策訊號明顯，報告指，如何恢復居民部門的信心是當前中國經濟面臨的重中之重，而人民幣的走勢與市場情緒關聯度很高。如今地產刺激政策進入關鍵時刻，人民幣霸佔頭版並不一定是好事，一旦市場形成單邊貶值預期，可能會影響地產刺激政策的效果。為了避免人民幣在錯誤的時間點成為市場的焦點，適當的匯率預警有利於規避不必要的波動。

報告認為美元/人民幣或許在短期內能在6.8-6.9區間內重新找到均衡價格，如果地產可以穩住的話，6.9或許是美元/人民幣年內高點。

報告由華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟師姜靜撰寫。

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