  • 29°C
香港時間 : 2022826日 (週五) 20:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人民幣】近兩周累跌1200點子 經濟師料兌美元6.9見底 條件是「地產可以穩住」

外匯、商品、債券 18:32 2022/08/26

分享：

分享：

隨着美滙走強，人民幣近兩周又再重拾跌勢，在岸人民幣兩周累跌1200點子或1.8%，美元兌人民幣又再度逼近6.9。華僑銀行的研究報告指出，6.9或許是美元/人民幣年內高點，即人民幣可能近見底，但條件是「地產可以穩住」。

報告指出，人民幣的走弱並非中國個體風險造成的，更多體現了美元指數的走強。事實上，近日歐元滙價也創新低，而日圓近日也跌至137水平。報告指，反映人民幣對主要貿易伙伴匯率的人民幣指數也維持在102附近，接近過去5年高位。此輪人民幣貶值的速度相較4月並不算快。

人民幣7天定存最高13.88厘  本月底到期【下一頁

近日人行相繼下調MLF（中期借貸便利）利率及5年期LPR（貸款市場報價利率），報告認為當中有啟示，「中國央行近期進一步降息顯示了局勢的急迫性，但是逆勢降息的副作用也不小。我們也看到近期央行通過不同政策創新來減少副作用譬如MLF縮量降息和LPR非對稱降息來控制潛在的金融風險，這些措施有利於引導資金利率慢慢回歸政策利率，從而抑制金融無序加槓桿」。

另外，報告亦認為過去幾天人民幣的發展出現了比較有意思的變化，包括有報導指銀行就大量買入美元/人民幣多頭行為接到了監管層的窗口指導；人民幣中間價連續3個交易日顯著偏離預測均值，試圖減緩人民幣貶值幅度；及外管局罕見地預告了8月結售匯數據，表示8月以來銀行結售彙和涉外收付款呈現雙順差局面。

人民幣貶值霸佔頭版  影響地產刺激政策效果

種種跡象顯示，短期內人民幣貶值壓力並未完全釋放，但政策訊號明顯，報告指，如何恢復居民部門的信心是當前中國經濟面臨的重中之重，而人民幣的走勢與市場情緒關聯度很高。如今地產刺激政策進入關鍵時刻，人民幣霸佔頭版並不一定是好事，一旦市場形成單邊貶值預期，可能會影響地產刺激政策的效果。為了避免人民幣在錯誤的時間點成為市場的焦點，適當的匯率預警有利於規避不必要的波動。

報告認為美元/人民幣或許在短期內能在6.8-6.9區間內重新找到均衡價格，如果地產可以穩住的話，6.9或許是美元/人民幣年內高點。

報告由華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟師姜靜撰寫。

 

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文
經濟衰退 中國市場 外滙 貨幣政策 財政政策 定期存款 見底 MLF 國家外滙管理局 華僑永亨銀行

下一篇文章

美元近期仍有可能走強 專家：應更關注經濟增長而不是通脹
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款