本田首部混能MPV登場　38.5萬第六代STEPWGN SPADA e:HEV

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要選香港受歡迎的7、8座MPV家庭車，本田（Honda）的STEPWGN必定榜上有名。日本Honda於今年5月底推出全新第六代STEPWGN，相隔數月，真身終於抵港。香港版有一式3款型號，包括廠方首部混能版SPADA e:HEV，亦是當中最頂級的版本，首批預購約38.5萬，滿足不同家庭的需要。
香港人素來講求實用，只要付出多少少價錢，就能買到一部同時能接載7、8人的家庭車，方便之餘，車廂寬敞又舒適，難怪MPV多年來也有價有市。上幾代均走型格路綫的Honda STEPWGN，靠着「雪櫃門」式的Waku Waku尾門，俘虜了不少車主。但來到今代，廠方決定放棄這個招牌賣點，一改新一代STEPWGN的風格。
香港版全新STEPWGN有一式3款型號，包括入門的Air汽油版、SPADA汽油版，以及吸晴度最高的SPADA e:HEV混能版，暫未有試車安排，僅於九龍灣的Honda陳列室中展出。焦點當然落於最頂級的SPADA e:HEV上，外形明顯比上代方正及拉長，尤其是車頭部分，四四方方，搭配全新鬼面罩及LED頭燈，感覺較平實穩重。
外形內在大改動
車尾減去「雪櫃門」尾門後，取而代之是配有全新直立式LED尾燈的一塊式電動尾門，可自由選擇開啟角度，方便於狹小的空間內取物。車身兩側則換上全新設計的電動趟門，廠方更在手把上加入了首創的靜電觸碰感應開關按鍵，輕按即可開關車門，令上落更輕鬆。
至於新一代STEPWGN的內櫳，空間感的確十足。SPADA 7座版是2+2+3設計，中排有兩張獨立「老細位」Ottoman座位，除可將椅背拉低或升高外，更可前後左右移動，可合併方便照顧老幼，或是拉開騰出走廊均可，亦附有腳托，格調豪華。最後排3座空間同樣充足，就算高大男士坐，亦絲毫沒有頂頭或頂腳的壓迫感。
中控台亦走平實路綫，頗欣賞是全新的全景擋風玻璃，配合新可視式A柱設計，視野夠廣，減少盲點範圍。搭載10.2吋數碼儀錶板及9吋觸控屏幕，可連接Apple CarPlay，波棍亦升呢換上按掣式及電子手掣，其餘標配還有多功能真皮軚環、雙區自動恒溫及PM 2.5過濾系統等，比上代更豪華。
智能切換行車模式
性能方面，混能版SPADA e:HEV搭載了Honda獨有的Sport Hybrid i-MMD（Intelligent Multi Mode Drive）動感混能系統，與Jazz e:HEV操作相似，以2公升16氣閥雙頂凸輪軸4氣缸Atkinson循環汽油引擎，配合雙AC同步摩打、新一代鋰離子電池及e-CVT自動波箱，最大馬力184ps，峰值扭力315Nm。
e:HEV系統會按實時需要，智能切換至靜止起步及慢速行駛的純電EV模式、一般駕駛的混合動力模式，或是高速巡航時用的引擎模式。駕駛者亦可使用B-Range減速輔助模式，以及D-Range自然減速模式，即以軚環撥片調節減速強度，減少落斜時的制動操作。
安全輔助新功能
而SPADA及AIR汽油版，則搭載16氣閥雙頂凸輪軸4氣缸渦輪增壓引擎，最大馬力達150ps，峰值扭力203Nm。兩者分別在於AIR是走較年輕路綫，頭泵把設計不同、尾門改為手動及減去尾翼，座位物料亦換上纖維布。不過3款STEPWGN新型號，均配備Honda Sensing安全駕駛系統，包括防止錯誤後退及前進、交通阻塞輔助及短距離碰撞抑制煞車輔助等新功能，令行車更安全。
規格表
預售價：$385,000
車型：5門7座位混能車
引擎：2公升16氣閥雙頂凸輪軸4氣缸引擎+ AC同步電摩打
馬力：145ps/6,200rpm（馬達184ps/5,000-6,000rpm）
扭力：175Nm/3,500rpm（315Nm/0-2,000rpm）
驅動：e-CVT自動波箱、前驅
車身長 X 闊 X 高：4,830 X 1,750 X 1,845mm
前／後軸輪距：2,890mm
車重：1,838kg
輪胎：205/55R17
平均耗油量：20.3km/L（WLTC）
查詢：合群汽車（2380 2231）
撰文 : 黃依情
欄名 : 型男玩物誌