銀債8月23日開始認購了！今年保證息率足足有4厘，認購反應熱烈，銀行、券商為了吸客，優惠應有盡有，今集《理財要貼地》為你比較超過10間本地銀行優惠，兼精選出3間有特別優惠獎賞的券商作比較，亦邀請到香港經濟日報專欄作者、資深股評人曾淵滄為大家解構銀債4招策略，不同身家不同抽法。

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《理財要貼地》逢周五傍晚6時，為你搜羅各大消費優惠、投資理財的「最貼地之選」。

▲ 【理財要貼地】銀債優惠終極大對決 曾淵滄贈你4招銀債攻略 立即收看！

銀行優惠大比拼

先跟大家看看幾間豁免7項費用的銀行，恒生、花旗、大新、信銀國際，同樣豁免7項額外費用

認購手續費、代收利息費、到期及提早贖回費，都在4間銀行的豁免範圍內。至於中銀、富邦、工銀亞洲，豁免的費用就足足有8項，齊齊成為銀行中的「最貼地之選」。

不過大家常用的滙豐、渣打、星展、東亞，表現就略為遜色了，豁免費用只有5-6項。

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券商大對決

券商方面，就跟大家精選出幾間有特別優惠的作比較：

（1） 富途證券：「9免」優惠 + 高達3,000元超市禮券、現金回贈

富途證券除了豁免9大額外費用外，另外亦有開戶迎新獎賞，包括超市禮券、現金回贈，總值最高可達3,000元。

（2） 致富證券：「8免」優惠 + 300元Donki禮券

致富證券亦有「8免」優惠予用現金抽銀債的客戶，另外新開戶亦有300元Donki禮券送贈。不過要留意，致富證券不設提早贖回費，如果想提早贖回銀債，會收取100元贖回費。

（3）耀才證券：「10免」優惠 + 20股盈富基金、10股滙豐（有附加條件）

至於耀才證券的豁免優惠，足足有10項，新開戶更會送20股盈富及10股滙豐。不過要留意，想獲得2隻藍籌，是有附加條件的，要一次性存入至少10,000元，兼完成一宗港股或A股買入交易，才可獲得20股盈富基金；而想獲得10股滙豐，就需要首月佣金達港幣2,000元或以上。

比較3間券商，用抽銀債即可獲得的獎賞優惠做對比，富途證券獎賞總值至少有1400元，是券商中的「最貼地之選」，而3間當中最多豁免費用的則是耀才證券。

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專家教你4招部署銀債

不少長者對於用多少「身家」抽銀債有疑慮，究竟應該「all-in」賺盡4厘息，抑或要留現金自保？香港經濟日報專欄作者、資深股評人曾淵滄分析銀債4招部署策略：

第一招 - 現金不多：沽舊換新

曾淵滄指，如果現金不是很多，不妨可以考慮沽出舊的銀債，因為舊的銀債與新的銀債相比始終是有0.5厘息率差距，他指：「所以沒有必要持有3.5厘的銀債，而不申請4厘的銀債，沽出3.5厘的銀債來申請4厘銀債，是比較理想的策略。」。

第二招 - 身家10萬+：百分百銀債

曾淵滄指，如果身家只有十多萬，4厘亦相當理想，不妨百分百申請銀債，完全不需要持有股票。

第三招 - 身家20萬+：銀債+高息股組合

曾淵滄指，如果二十多萬身家，可以用十多萬抽銀債，其餘資金買入高息股。

第四招 - 料分配到18、19手

今年發行額增加，可酌情提高至最多450億元，曾淵滄料分派多了，極可能分配到18、19手銀債。

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買銀債可以穩收4厘息，不過始終要將資金鎖3年，考慮抽多少前，記得要計清楚自己的資產分配，最後跟大家重溫銀債的重要資訊及優惠：

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記者：何美澄