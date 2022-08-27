【好去處】上環西港城深度探秘 首度開放天台 威尼斯窗曝光

中環街市去年經過活化後成為熱點，但有百年歷史的上環西港城，卻沒有同一命運，長期被路過的市民忽略遺忘。專門鑽研歷史古迹的民間組織「維城觸蹟」，舉行多場西港城導賞團，讓人重新注意這座同樣珍貴的法定古迹。



建於1906年的西港城，其圓拱大門及紅磚屋外形，相信港人無不熟悉。它前身是上環街市，設有南北兩座，南座早已拆卸，街市北座於1989年9月起空置，翌年列為法定古迹，屬於早期活化的歷史建築之一。



可惜大眾焦點總不在這座古迹身上，很多人的印象仍停留在沒甚吸引力的小店、布行及婚宴場地，人流稀少冷清。西港城隱藏着很多細微的建築特色及有趣故事，需尋寶才能發掘，有「維城觸蹟」的資深導賞員翁漢輝帶領，才對這座百年街市有另一番看法及體會。



西港城由當年承包很多政府工程的生利建築興建，屬愛德華時代建築物，以紅磚建成，講求實用性為主，跟同年啟用的現香港醫學博物館設計相似。結合西方古典元素和香港英式建築特色，有寬闊的走廊、空氣流通充足的窗戶，屋頂蓋上中式簷瓦，帶有本地文化色彩，香港現存只剩少數。

樓梯蘊藏昔日故事

參觀時別貪方便搭自動電梯，另一個鮮為人知的秘密就藏在梯間。石製樓梯得以保留，走廊及梯級上有一些充滿歲月痕迹的斜紋。「這些紋路不是為了美觀，而是有防跣的實際作用，以前下層是售賣家禽的檔攤，樓上是海鮮魚檔。未填海前西港城外就是碼頭，每早凌晨4、5點漁船泊岸時，一桶桶的漁獲就是經過這樓拉上2樓。」



梯間除了保留原有的舊式窗戶，並新加彩色玻璃，更添復古感覺。還有一個很標誌性的圓形大窗，在昔日有對流通風之用，今天用玻璃及磚頭封上，變成了打卡位之一。

必看建築特色

政府在80年代清拆中上環的舊樓，有些街道甚至就此消失，本來售賣布匹的永安街就是其中之一。因為西港城本身建築樓底高，於是在90年改建時，就將部分攤檔安置於新加的一層中，變成現代版的花布街。1990年街市化身成西港城，以舖、布、食、藝為主題，代表手工藝品商店、布行、酒樓及藝術場地。

首訪秘密天台

戶外的天台位是今次導賞團的亮點，對着行車天橋及維港景觀，主角是山牆上的威尼斯窗戶。翁漢輝說：「又稱帕拉第奧窗（Palladian），文藝復興時代開始流行的設計，結合希臘及羅馬式的柱體及三角頂構成，強調左右對稱。雖然當年這只是街市大樓，但卻刻意加入這些特色窗戶，可見其建築心思。」這個空間是首次對外公開，絕對不能錯過。

「維城觸蹟」Ｘ西港城歷史之旅導賞團

舉行日期：將定期舉行，詳情可留意西港城Facebook公布

價錢：每位 60元

名額：每團 8 人

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（節錄）

【原文：西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光（收費文章）】

作者、責任編輯：張頌婷

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