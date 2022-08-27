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【好去處】尖沙咀餐廳「焰」主打日式創意料理　Tasting Menu兩位用$2,288

精明消費 15:00 2022/08/27

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尖沙咀亞士厘道有新的日本料理進駐，起名為「焰」，餐廳主打日式創意料理配搭，如用九州薩摩和牛炮製和牛雲丹壽司、伊勢海老入船燒佐蟹膏蝦膏醬，又有期間限定下午茶、壽司串燒配特色Cocktail，全部賣相精緻，打卡之最。

這裏主要分為兩個不同的特色區域，分別有用餐區及酒吧區，一室紅色的型格裝潢，別具氣派，不論是想好好享受日式美食還是想摸着酒杯底及品嘗日式小食，都一應俱全。

率先推介Tasting Menu（$2,288 /兩位用），當中包羅多款餐廳必食人氣名物。包括魚子醬帆立貝金槍魚芒果塔，嚴選來自北海道的新鮮帆立貝及金槍魚，配合芥末及自家秘製的醬汁，可以令其清香口味得到提升，最後加入鮮甜的香芒及松葉蟹肉，令味道具有不同的層次。

另有伊勢海老入船燒佐蟹膏蝦膏醬，將龍蝦以超高溫燒煮，令到龍蝦的外殼香脆，內裏的龍蝦肉則帶有溏心效果。另外還有配以龍蝦頭及龍蝦膏製成的醬汁，味道更香濃。入船燒意指以龍蝦殼砌成精美的船狀而得名，經燒煮過後的龍蝦殼同樣可以食用，口感極香脆。

Tasting Menu內還有前菜靜岡高糖番茄、「焰」刺身三點、雲丹海鮮卷。而一品料理是法國鵝肝赤海老茶碗蒸、九條葱和牛薄燒、銀鱈魚西京燒，食事有和牛鵝肝松露炒飯及時令湯等等。最後的甘品就以豆腐雪糕配以兩款Kaen Secret的特色飲品作結（可自選有酒精或無酒精飲品兩杯）。

食材用料矜貴
至於單點菜式也具人氣，如用薩摩和牛入饌的和牛雲丹壽司（$328 / 2件），薩摩和牛以肉質鮮紅、脂肪分布均勻見稱。其脂肪帶有獨特黏性且油花豐富，肉嫩度及香氣明顯。油脂中更富有奶油香，一咬滿嘴油香即滲出，配上日本北海道或宮城的時令海膽，再在面層放上來自法國的魚子醬，賣相更添華麗。

如愛吃壽司的話，就不要錯過手握壽司，按照不時不食的定律，師傅每天精選日本直送的時令魚鮮，配上經過3年以上釀製的江戶前赤醋，做出來的壽司別具滋味。

另外，不要忘了這裏調配的雞尾酒，亦創意滿滿，如Meguro Sakura（圖4左、$128），因日本目黑的櫻花向來漂亮，調酒師將有如粉紅色般浪漫的沙冰配以櫻花味糖水，份外香甜，最適合女士享用。Oolong Rock（圖4中、$128）以自家製的茶糖水配以伯爵茶，茶味香濃且非常清新。Old Shibuya（$128）以伏特加、子薑、竹葉及柚子組合，帶來味蕾新衝擊。

 

焰Kaen
地址：尖沙咀亞士厘道35號地下B號舖
電話：9186 0988
時間：12nn至午夜12mn

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作者：郭秀芳

責任編輯：黃依情

【原文：尖沙咀型格刺青主題日本菜 焰

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