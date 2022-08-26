【經濟衰退】富裕美國人削信用卡支出 美銀調查︰連續3個月減基本生活以外開支

通脹不單令年輕人減少投資，富裕一族也開始削減非必要的消費。根據美銀的一項研究，由於通脹和市場波動打壓市場情緒，較富裕的美國人已連續第三個月削減信用卡支出。

該行的數據顯示 ，在年收入超過125,000美元的家庭中，雜貨、汽油和服裝等基本生活以外的所有支出在7月份下降了約0.5%，延續了前兩個月的下降趨勢。 對於年收入在75,000美元至125,000美元之間的家庭，7月份的跌幅為0.8%。

若降低收入階梯，數據則沒有下跌。美銀指，7月份年收入低於20,000美元的家庭有所增加，而年收入在20,000美元至75,000美元之間的家庭幾乎沒有變化。

數十年以來的最高通脹率影響了消費者情緒並影響了家庭預算。 美國銀行在報告中指，隨著通脹上升和金融市場波動，人們越來越擔心那些更富裕的人的支出會大幅放緩，儘管如此，這些群體的財務狀況仍然健康，儲蓄率較高，可以在價格飆升時提供緩衝。

根據美國銀行的數據，高收入消費者減少了與旅行相關的開支，例如機票和酒店住宿，而低收入群體的住宿支出仍比通常高出約 10%。 高收入者在返校期間的服裝支出增幅也較小，儘管在繁忙的婚禮季節，珠寶支出有所增加。

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