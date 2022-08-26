CNBC科技編輯：現在不要買新iPhone iPhone 14 發佈會即將召開

蘋果公司（AAPL）早前宣布，將在9月7日舉行秋季會議，外界普遍預計是關於推出iPhone 14，也有可能發布新的Apple Watch。CNBC科技產品編輯Todd Haselton則撰文表示，現在不是購買新iPhone或Apple Watch 的好時機。



他在文章中指出，很多人並不會關心手機是否是最新的或者配置是否是最好的，只是單純想購買一部新iPhone。不過仍然有好的原因值得等待，因爲每當Apple發佈新的產品之後，舊的產品就會降價出售，所以如果等待兩個星期，你將可以用更低的價錢買到iPhone。



根據彭博社報道，Apple將計劃發佈4種新的iPhone 14機型，分別是普通常規型版本、常規型配大屏幕版本、以及兩個高端的Pro版本。Todd Haselton表示，這種大屏幕的常規版本是為那些想要Apple最新的配置，但不願意多花1000元買iPhone Pro Max的人士而設。



他又指出，很多人將手機視爲長期購買產品，因爲每天都會用到手機，可能用來拍照、可能用來玩遊戲，會使用它好多年，所以應該要買最新的型號以獲得更好的使用體驗。然而，若果現在還無法支付得起，其實可以考慮下一年再購入，因爲手機軟件在往後幾年都會有更新。



Apple Watch也是同樣，Apple將計劃推出新的中端 Apple Watch SE，上一次更新是在2020年，因此它應該在一些功能上會有更大的升級。再者，Todd Haselton引述彭博社稱，Apple正計劃推出新型更堅固耐用的高端Apple Watch Pro。

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