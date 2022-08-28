【海洋公園】港島南海上觀光遊 $90起探索中環香港仔生態學保育

香港海洋公園水上樂園去年9月開幕後，相應的配套設施也陸續落成及推出，例如比鄰的富麗敦海洋公園酒店、大樹灣碼頭渡輪服務等。園方最近還推出全新海上觀光項目「探索港島南」，讓一家大細坐船欣賞香港自然海岸綫風景，從而認識本土文化，啟發小朋友對香港歷史及保育的興趣，是親子遊最佳選擇。

海洋公園近年加入許多新搞作，隨着水上樂園及富麗敦海洋公園酒店開幕後，吸引更多市民到園遊覽。8月初時，位於水上樂園旁邊的海洋公園大樹灣碼頭亦正式啟用，並推出訪客渡輪服務，於周末及公眾假期免費接載遊客經由鴨脷洲往返香港仔及水上樂園，方便市民遊覽。

坐渡輪欣賞海岸綫

繼碼頭投入服務後，海洋公園更承接推出全新的海上觀光項目「探索港島南」，在導賞系列的首個節目「小航海家」中，父母們就有機會在威威村莊村民帶領下，帶小朋友乘坐渡輪，在船上參與互動小遊戲，一邊以不一樣的角度欣賞港島南區沿岸優美地貌和海岸綫，一邊獲取海洋保育小知識，寓學習於娛樂。

導賞活動有兩條路綫選擇，包括中環遊及南區遊，整個船程約45分鐘至1小時，每日共設3節，分別為10am至11am的第一節中環遊，由中環出發往大樹灣碼頭；2pm至2:45pm時段的南區遊，由鴨脷洲觀光舢舨碼頭出發往大樹灣碼頭；以及6:15pm至7:15pm的中環遊，由大樹灣碼頭出發往中環。

秘點打卡聽歷史

中環遊路綫主要介紹港島區的歷史瑰寶，參加者於中環10號碼頭上船後，會順序途經分別建於1875年及1905年的青洲燈塔、50年前為泳客興建的西環泳棚、數碼港、舉辦薄扶林村中秋節舞火龍「龍歸滄海」儀式的瀑布灣、香港仔避風塘，最後到達海洋公園大樹灣碼頭。

在這一小時旅程中，導賞員沿途會以粵語講解本港的漁業活動、現代建設及海防軍事等有趣資訊，亦會加入有趣小遊戲讓小朋友更容易理解。例如經過青洲燈塔時，導賞員會講解燈塔對船員有何用途，又會加插香港歷史及問答遊戲，請小朋友幫手「解密」。到達瀑布灣時，參加者更可上甲板打卡，從而了解到原來市區中都有條天然瀑布，上岸前還可到船艙扮船長。

互動遊戲學保育

而南區遊路綫則較短，全程約45分鐘，於鴨脷洲觀光舢舨碼頭登船，途經鴨脷洲洪聖古廟、香港仔魚類批發市場、鴨脷洲造船廠、海蝕洞、海洋公園抽水站，然後到終點站大樹灣碼頭。

這路綫主要集中讓遊客感受香港新舊漁港的風情，認識本地漁業的傳統文化及風俗，以及艇家漁民的生活方式。與中環遊一樣，當經過造船廠時，導賞員會教小朋友摺紙船來「造船」；抵達魚類批發市場，就會講解何謂環保海鮮，讓小朋友知道保育海洋的重要性，並會加設撿走海中垃圾的互動遊戲，好玩刺激。而海蝕洞即是平日玩獨木舟的熱門秘點，亦是行程中的一大打卡位。

海洋公園這個全新的探索港島南小航海家活動，由9月3日起至明年3月26日的逢周六、日及公眾假期舉行，適合3歲或以上人士報名，未滿18歲的需由家長陪同參加。每程可接載82人，中環遊每位$120，南區遊則每位$90，現可於Klook平台報名。

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探索港島南--小航海家

日期：9月3日至2023年3月26日（逢周六、日及公眾假期）

費用：南區遊$90、中環遊$120

網址：https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/island-south-discovery

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作者：黃依情

責任編輯：招美寶

【原文︰海洋公園港島南海上觀光遊 $90起探索中環香港仔生態學保育】（收費文章）

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