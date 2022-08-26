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【房託REITs】房託基金派息高回報穩定？　留意賺息蝕價風險　4項投資時要注意的事（附11隻房託收益率比較）

個人增值 15:14 2022/08/26

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每提及房地產信託基金（REITs），相信大家對其印象都是「高派息率」。事實上，REITs的確是頗符合旨在收取穩定股息回報的投資者，皆因有要求房託需要每年最少90%的除稅後淨收入，以股息的形式定期分派予投資者。在港上市的房託現有11間，如果想買入房託基金投資的話有甚麼事項要留意？

■在港上市房託基金比較■
（按收益率低至高排序）

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留意會否有賺息蝕價的風險
若只是單看收益率的話，現時在港上市的11隻房託基金，順豐房託 （02191） 及招商局商業房託 （01503） 的收益率是最高，有逾10厘水平。而順豐房託的物業組合包括位於香港的順豐大廈，以及3個位於內地的產業園。雖然是收益率最高之選，但其今年來的股價跌11.8%，想買入收息的話，隨時有「賺息蝕價」的風險。

匯賢產業信託 （87001） 的收益率都有近9厘，而其物業組合包括5個內地物業，包括北京東方廣場、潘陽麗都索菲特酒店等。不過再留意其股價變動的話，會發現其今年至今的股價累跌37.1%，跌幅是所有房託股之中最大。

留意公司的現金流及負債情況
現金流是衡量房託基金是否值得投資的重要指標。現金流充足代表其有能力繼續穩定派息，同時亦代表有能力作收購投資，買入更多優質的物業收租，繼而進一步提升股東的利益。

另外，房託基金需要遵守《房地產投資信託基金守則》有關借款上限的規定，現時不得超過計劃資產總值的50%。若其負債比率接近此水平，意味其融資能力有限，或未能有充足的資金作擴張。

留意物業組合的種類及分布
房託所投資的房地產項目愈廣泛，涵蓋不同的地方及種類的話，亦愈能有分散風險的作用。就如近年香港受到疫情影響，遊客大大減少，令到本地的零售及旅遊業大受打擊，一些資產組合較集中在酒店及零售商場的房託基金更是首當其衝。以領展 （00823） 為例，其物業組合之中，除了有129項香港物業投資外，香港以外的物業都有22項，遍及內地、倫敦及悉尼等地方，除了商場、街市之外，更有停車場及辦公室等。而由於領展在港的物業定位，主要以民生商場及街市為主，所以其在疫情期間所受到的影響會較其他房託小。

留意房託的營運及未來計劃
除了有多元化的物業投資組合之外，由於物業會折舊，所以房託公司需要定期為旗下物業作資產優化工作，要維護及翻新物業才能維持該物業的吸引力，引來租客承租及人流到訪。

 

責任編輯：鄭樂怡

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