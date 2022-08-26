美元近期仍有可能走強 專家：應更關注經濟增長而不是通脹

近日美元再度走強，導致歐元、英鎊及亞洲市場等貨幣再展跌勢。新加坡銀行高級外匯策略師沈茂雄在報告中指出，在美聯儲調整政策以及對歐洲能源安全和中國經濟活動放緩的擔憂緩解之前，美元近期仍有可能走強。美聯儲官員對金融環境寬鬆的前景感到震驚，繼續反對 2023 年寬鬆週期的觀點。要使美元開始走弱，便需要美聯儲更關注經濟增長而不是通脹，但現在還遠遠沒有做到這一點。

天然氣價格飆升帶來持續壓力

由於擔心俄羅斯將其天然氣供應武器化，歐洲面臨著天然氣和電力價格飆升的持續壓力。這反過來又表明歐元區和英國的總體通脹率仍然更高。最近天然氣價格的飆升加劇了英國的經濟衰退風險。不斷上升的通貨膨脹對家庭現金流造成了巨大的擠壓。這將對即將上任的英國首相施加更多的財政救濟壓力。

報告預計，英倫銀行 (BoE) 面臨加快收緊政策的壓力， 9月會再加息50個基點，11月和12月則分別加25個基點。滯脹挑戰可能會進一步拖累英鎊的近期前景。報告的新預測預計英鎊兌美元將跌至1.14的較低水平（之前預測為1.17）。

在今年7月，俄羅斯以年度維修管道為由，暫停通過波羅的海管道北溪1號向歐盟輸送天然氣，引發了西方國家的諸多矛盾和擔憂。沈茂雄表示，如果北溪天然氣管道1號在8月31日至9月2日「維護」後重新開放，則情況可能會有緩解，但亦可能會轉瞬即逝。烏克蘭的停火可能會改變歐洲資產和天然氣價格的遊戲規則，但目前看來不太可能。

中國經濟活動放緩

中國經濟正努力在動態清零COVID-19 政策和房地產的拖累中復蘇。該行將 2022 年 GDP 增長預測從 3.5% 下調至 3.0%。崎嶇不平的復蘇可能使當局能夠接受人民幣貶值，以補充意外的政策減息並有助於緩解貨幣狀況。中國仍處於寬鬆模式，因此是主要經濟體中的貨幣異常值。



該行預測會上調 USD兌CNY ，現在預計一年後將達到 7.0（之前為 6.85）。USD兌CNY 的上漲可能會更加緩慢，而不是其於4月至5月突破 6.40後看到的恐慌上行勢頭。中國的增長仍有望在2022 恢復，儘管仍存很多不穩定因素。 中國的清零立場可能會在稍後放鬆，信貸和基礎設施投資的堅挺應該會在未來幾個季度再次提振經濟活動。

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