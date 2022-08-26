【高息定存】盤點8月底到期定存 美元長息最高3.6厘 外幣短存最高13.88厘

不少銀行的高息定存優惠在月底屆滿，包括目前長息港元美元的全城最高優惠，都在8月31日或之前到期。市場利率變化萬千，若想趁機鎖住高息，須留意以下即將到期的優惠；若想博銀行在推廣期屆滿後，再調升息率，也可留意以下這些「關鍵日期」︰

8月31日到期（港元定存）

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8月27日到期（港元定存）

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8月31日到期（美元定存）

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8月27日到期（美元定存）

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8月31日到期（短期外幣或人民幣定存）

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港元長息定存方面，目前388天存期最高息是華僑永亨的3.28厘，12個月存期最高息是富邦的3厘，兩者的推廣期均在本月底屆滿。恒生銀行 （00011） 本月為特選客戶而設的、3個月與6個月港元及美元高息定存，推廣期也是去到本月底。

美元方面，目前12個月最高也是富邦，為3.6厘，信銀國際也有3厘，兩者都在本月底滿推廣期。

花旗銀行早前推出的優惠，則在8月27日便屆滿，這優惠包括港元3個月2.78厘及美元3個月3.08厘，條件是需為花旗私人客戶業務或Citigold戶口新客戶。

目前最高息的人民幣短存，為南洋商業銀行的13.88厘，存期為7天；英鎊短存方面，目前最高為信銀國際的13.8厘，存期為7天。兩者的推廣期或優惠期，同樣在本月底屆滿。

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