買手機推薦│蘋果iPhone 14 vs、三星Galaxy Z Fold4 vs小米Mix Fold2逐一睇

蘋果剛公布將於九月七日舉行發佈會，一般估計會推出包括全新iPhone 14及iPhone 14 Pro系列的手機及其他產品。由於市場盛傳今年iPhone 14 Pro獨享多項新設計及新功能，相信Pro版手機必然一機難求。

至於普通版iPhone 14則新增與Pro Max同呎吋的大屏幕版本，取消迷你版，相信會吸引一批預算有限又想用大屏iPhone的用家。大家準備好銀両出機沒有呢？

蘋果新機上市前 三星狂谷Galaxy Z Fold4/Z Flip4

不過，在蘋果新機上市之前，對手三星在香港狂谷Galaxy Z Fold4/Z Flip4，雖然不少零售商都在推出不少預訂優惠，但今次的市場反應似乎沒上一代般強勁。一來今年似乎未見有超紅明星代言（上年男團MIRROR代言），二來今代手機的外觀及功能都只有輕微升級。薑餅人在門市向店員查詢新Fold4的賣點，只能點出鏡頭升級至4800萬像素，其他賣點也提不了。

事實上，薑餅人過去一年使用Fold3，雖然很享受大屏幕的觀賞感受，但一年下來屏幕的摺痕卻與日俱深，加上原廠的保護貼在使用一年後已出現損耗，似乎摺屏手機的質量要大大提升，方能提高用家的入手意欲。

經濟不景Fold4開價萬五削吸引力

以現時的經濟環境而言，開價15,000港元的Fold4其實也不能算便宜，甚至比iPhone還要貴，但摺機卻不甚保值，Fold3一年下來的回收價已跌至只有6,790港元，即少了一半有多。

至於同期的iPhone 13 Pro Max 512GB版回收價達7,660港元，相當於官方售價11,899港元的64%。可見iPhone的確是較為保值。

欲換摺屏手機Mix Fold2值得考慮

不過，若大家預算有限又想試玩摺屏手機的話，可以留意近日新推出的小米Mix Fold2。雖然這部新機售價11,000港元左右，但相比起Galaxy Fold4在設計及摺屏技術上的原地踏步，Mix Fold2可算是較現時的Galaxy Fold3/4 實在是大躍進。

雖然Mix Fold2不設防水和無線充電，但其超薄機身（摺起只有11.1mm），相比起Galaxy Fold3厚16mm，其薄度已與普通手機加上厚機殼無異，更重要是Mix Fold2的重量為262克，與iPhone 13 Pro Max的238克也相差不太遠。

小米手機內置Google系統方便用家

有人會爭拗為何要花萬多元買一項技術尚未成熟的產品，皆因摺屏的摺痕也很影響用戶體驗。小米Mix Fold2也不例外，但相比起Galaxy Fold3中間明顯的摺痕，Mix fold2的摺痕其實不算明顯。而8.1吋的窄邊框大屏幕也比起Galaxy Fold3系列來得吸引。

Mix Fold2作為一部國行手機，當然不預裝Google應用程式，但小米手機本身已內置Google系統，只要下載了Google Play，就能如常使用，體驗與行貨手機也沒有太大差別。加上支援5G，由Galaxy Fold3轉會也不會有降級感。

雖然市場上還有一部摺屏手機，但不支援5G和Google系統，加上採取外摺屏設計，予人感覺華而不實，那就不提也罷了。