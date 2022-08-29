【消費優惠】屈臣氏超過180件產品低至半價 更有買一送一 精明消費 10:30 2022/08/29 分享： 分享： 屈臣氏超過180件產品低至半價，其中高露潔牙膏更有買一送一，任何高露潔口腔護理產品滿128元即可獲贈KAKAO FRIENDS禮品一件。購買DOVE沐浴露套裝更可獲贈屈臣氏10元現金券。 ▼點擊圖片放大 +2 撰文：hket小編 【理財要貼地】銀債優惠終極大對決 曾淵滄贈你4招銀債攻略 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】Solvil et Titus 鐵達時消費券優惠 限時低至6折 今日 【消費優惠】Solvil et Titus 鐵達時消費券優惠 限時低至6折 【好去處】8咪半慶祝中染大廈40周年 設小恐龍打卡位+消費三重賞 2022/08/28 【好去處】8咪半慶祝中染大廈40周年 設小恐龍打卡位+消費三重賞 【好去處】「水」為主題咖啡店Creo登陸堅尼地城 品牌首間推完整堂食菜單 2022/08/28 【好去處】「水」為主題咖啡店Creo登陸堅尼地城 品牌首間推完整堂食菜單 【好去處】中環法式餐館推2人下午茶 嚐米芝蓮星級鹹甜點 2022/08/28 【好去處】中環法式餐館推2人下午茶 嚐米芝蓮星級鹹甜點 【好去處】尖沙咀餐廳「焰」主打日式創意料理 Tasting Menu兩位用$2,288 2022/08/27 【好去處】尖沙咀餐廳「焰」主打日式創意料理 Tasting Menu兩位用$2,288 網上購物 電子支付 家品 家電 著數優惠 Kakao Friends 屈臣氏 產品 經濟 香港