【好去處】中環法式餐館推2人下午茶　嚐米芝蓮星級鹹甜點

踏入夏季，位於中環威靈頓街的法式餐館Town 93，有兩位曾任職米芝蓮星級餐廳的甜點主廚，聯手炮製出「巴黎午後時光」下午茶2人套餐，每日限量供應。另外亦為慶祝中秋帶來限定曲奇禮盒，以手造曲奇在佳節送上窩心的祝福。

甜點主廚來頭十足，分別是米芝蓮3星餐廳香港L'Atelier de Joel Robuchon前甜點主廚Lionel Bodros，以及法國米芝蓮3星餐廳Epicure及澳門Pierre Herme Paris前甜點主廚Frederic Despres。他們炮製的下午茶套餐包含9款鹹點及甜點，全都是經典的法式小點，鹹點包括法式鵝肝醬甜粟米、黑松露火腿芝士吐司等。簡單如煙三文魚三文治，也特地配上矜貴的魚子醬，令口感層次更豐富。

甜點看似平實，卻以甚考手藝的經典蛋糕為主打，更換上迷你版本上陣，包括輕盈濕潤的迷你費南雪蛋糕（Financier）、帶檸檬甜氣息的迷你瑪德蓮蛋糕，以及呍呢嗱和朱古力組合的迷你大理石蛋糕。

當中少不得餐廳招牌迷你檸檬撻，榛子餅乾、檸檬果醬及檸檬忌廉等的配搭，酸甜有致。而鋪滿栗子蓉的迷你蒙布朗（Mont Blanc Cake）同樣吸引，咬下底部的杏仁蛋白酥，讓人充滿驚喜。

同場加映的中秋曲奇禮盒，內有4款不同口味的曲奇，包括酥粒朱古力、呍呢嗱、牛油及開心果口味。兩位主廚更精心搭配伯爵茶及英式早餐有機茶葉，配曲奇食最適合。

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Town 93

電話：9317 1023

地址：威靈頓街17-19號香港工商大廈1樓

作者：劉妙賢

責任編輯：黃依情

【原文：法式餐館推下午茶 嘗米芝蓮星級美食（收費文章）】

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