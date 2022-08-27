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國泰推出4級全新會員計劃　可優先辦登機手續+購物賺里數

個人增值 19:00 2022/08/27

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國泰推出全新會員計劃，由今天起馬可孛羅會及亞洲萬里通計劃的會員，可透過全新的國泰會員計劃盡享最佳禮遇，包括以更多方式賺取及兌換亞洲萬里通里數、獲取會籍積分，以及透過國泰旅遊或購物賺取專享禮遇。

在新計劃下，會員除可以繼續享有旅遊獎勵外，還有一系列精選時尚生活禮遇及體驗，包括支付、餐飲、購物、旅遊及身心健旅等範疇。國泰目前與超過800個夥伴合作，為會員提供獨特體驗，並會在未來數月陸續推出會員專享的旅遊及時尚生活獎勵和體驗。

全新的國泰會員計劃設有鑽石卡、金卡、銀卡及綠卡4個級別，馬可孛羅會現有的鑽石卡、金卡及銀卡會員在2022年延續會籍時，將自動過渡到新計劃下相應的會籍級別。而馬可孛羅會綠卡及亞洲萬里通會員，則會過渡至綠卡會員。

銀卡及以上級別的會員於國泰網站或以聯營信用卡購物、外出用膳及預訂旅程，均可賺取額外里數。合資格會員若選用里數加現金組合付款方式，亦可尊享里數優惠，讓會員得以更靈活地兌換里數。

作者、責任編輯：黃依情

【原文：國泰推出4級全新會員計劃 優先辦登機手續+購物賺里數（收費文章）】

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