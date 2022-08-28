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【好去處】「水」為主題咖啡店Creo登陸堅尼地城 品牌首間推完整堂食菜單

精明消費 15:00 2022/08/28

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今年初才正式成立的Creo咖啡店，首間分店落戶九龍灣，致力以推廣本地文化為核心，堅持多角度出發連繫香港。「水」為主題的分店剛落戶堅尼地城，帶來更有趣的本地創作意念。

Creo以五行元素作為每一間分店的主題，九龍灣店代表「木」，而堅尼地城店因其地理位置緣故，以「水」為其中心理念。這次繼續夥拍香港藝術家Zoie Lam及本地陶瓷工作室泥塵記，以「水」出發，為堅尼地城店設計了專屬特色牆及器具。

Zoie將一些堅尼地城地標性的元素加入構圖當中，包括電車、西環邨及海旁等，一系列波浪圖案帶出「水」和堅尼地城的關係。

器具方面，則由泥塵記特意為堅尼地城店，以「水」設計了一套名為「Meri」的陶瓷咖啡杯系列。嘗試將海面連綿不絕的波浪質感融入，富凹凸感觸覺，讓客人握上手時有不同的體驗。

品牌首間有完整堂食菜單

這裏亦是品牌首間店推出完整的堂食菜單，全新推出的小食蟹肉蘸醬配炸雲吞皮不得不試，以蟹肉配上忌廉芝士汁的蘸醬加入了馬蹄，清甜的味道及爽脆的口感增強整道菜式的層次，伴以香炸雲吞皮，惹味可口。

而一系列三文治中大玩自選貝果Build Your Own Bagel，從煙肉芝士、牛油果、香烤牛肉配酸紅洋葱、煙三文魚、炒蛋中隨心意DIY專屬自己心水口味的貝果。

    點擊圖片放大
    +2

Creo

地址：堅尼地城科士街40號地舖

電話：9488 1346

營業時間：9:30am - 6:30pm

作者：郭秀芳

責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：以水作概念的咖啡店 Creo（收費文章）】

＝＝＝＝＝

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欄名 : 消費錦囊

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