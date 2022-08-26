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【Netflix韓劇】《模範家族》驚險懸疑　鄭宇一時貪念陷黑金驚悚深淵

博客 16:02 2022/08/26

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《模範家族》作為Netflix旳一套警匪動作片，標準以上。

單看劇名會以為是講韓國上流階層的偽善生活倫理劇，怎料卻是一套犯罪動作警匪片集。兩位男主角為鄭宇、朴熹洵屬演技派之人，表演恰如其份，劇情內容說來雖不算新穎，但開首幾集的緊張和刺激度還是不錯的，最好的是10集全套上架，絕對適合愛一次過不間斷追劇的心急觀眾。

因拿了不義之財，朴動廈成為販毒分子。(Netflix 劇照)

金錢是萬惡之源

常說對金錢的貪念是萬惡之源，故事正是由此開始。鄭宇飾演於大學任教的兼職講師朴動廈，由於講師收入不太高，為了要當上正式教授而偷用兒子的心臟移植手術費來賄賂理事長，結果被騙，再加上他本是一個性格軟弱且猶豫不決的人，早已被太太要求離婚。

在諸事不順之際，一次回家路上，發現一架有兩具血跡斑斑的男性屍體房車，正想報警時，驚見一個裝滿 50 億韓元現金的布袋，動廈內心知道這筆錢不能碰，但急需用錢的他卻一時貪念決定把這批贓錢都佔為己有，想藉此改善家庭的經濟狀況。

劇情描寫光喆為達目的，有手段狠毒的一面。(Netflix 劇照)

豈料這筆錢竟是毒販集團的贓款，毒販集團的二佬光喆 (朴熹洵飾) 在追蹤這筆消失的金錢時，發現是朴動廈拿走。奇怪的是光喆竟免朴動廈一死，但代價是動廈必須像狗一樣地替他工作，幫他當車手走私毒品，就這樣原本「大纜都扯唔埋」的兩個人，因此事糾纏在一起。

兩位男角演技到位

說到兩位男角的演技，毋容置疑。鄭宇演過很多電視和電影，最有名的應該是《請回答1994》裏面的垃圾哥。過往鄭宇在小熒幕的角色通常都是瘋瘋癲癲、搞笑但又比較正義的形象，但這次飾演一個原本平庸、平凡又蠻無能的一家之主，為了家庭鋌而走險，從他差點被埋入沙坑時，那虛空又無助的神情，加上身體因為害怕而不自覺地顫抖，連雙頰肉都一起在震動，真的很會演。

導演想帶出其實警察部門也可以用「家族」來比喻，他們所代表的「善」，實則藏着不少見不得光的「惡」。(Netflix 劇照)

至於朴熹洵亦出道多年，不過去年因為出演《以吾之名》裏的黑道老大卻意外爆紅。據聞原本光喆是由蘇志燮出演，去年蠻多傳出他接演的消息，但最終還是由朴熹洵演出此角。

他曾演過多部犯罪作品，好像都成了專業黑道，他於這次的演出，雖然沒有爆炸性的驚喜，但他那種黑道滄桑、人在江湖的無奈眼神，舉手投足都很自然，魅力滿分。

朴動廈妻子訔湊 (尹振瑞飾)，起初堅決要和丈夫離婚，但後來知道他有難，也與他共同面對。(Netflix 劇照)

因着劇情滲點驚險、反轉、懸疑成分，不能劇透太多，總括而言，全劇呈現的黑暗、背叛和打鬥的血腥畫面，及說故事的表現方式，可以說是一部標準的Netflix戲劇吧。

記者：郭秀芳

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欄名 : 型男玩物誌

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