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儲蓄保險呃人？何解有此講法？了解儲蓄保3大伏位　防墮推銷陷阱

保險 19:28 2022/08/31

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經常聽到人說「儲蓄保險呃人」，莫說討論區每次談論儲蓄保險都是一堆「騙局」、「呃人」、「反智」等的字眼，許多理財專家、理財網站也不時討論這個話題。究竟大家常說儲蓄保險呃人是指回報、條款抑或其他細節？儲蓄保險的真面目又是如何，適合哪些人買？

其實大家爭拗最多的不外乎是兩個重點，一是回本期、二是回報率，不少人簽了保單才覺得回本期太久，供款期間不可能取回本金；或者直至有分紅、有回報時，才驚覺保證回報不如預期。

其實保險經紀的銷售手法自然人人不同，或許會有值得商榷的地方，但最終客戶所簽署的是保單，在簽名之前，大家也應清楚了解這是一份甚麼產品。

流動性極低   要很久才回本

必須要知道儲蓄保險（尤其是長期、終生的那一種）絕對不是定期存款，更不能與隨時可買賣的股票、債券相比，它的流動性甚至比房地產更低。若投保人在供款期間因突發事情，想提早退保套現，他很有可能要承受虧損。甚至在供款期滿後，初期也只能取回本金，直至數年後才有盈利。

所以，這是一種逼使人長期儲蓄的產品，除非你有信心能持續供款，而且扣除保險供款後，仍有足夠的流動資金，否則沒有必要把大部分的存款都投放在儲蓄保險。

要看「保證回報」  而非經紀所推銷的「預期回報」

儲蓄保險誘人之處，在於可以選擇在一定年期後開始定期派發紅利，直至一定歲數，有的保單是直到客戶身故，還可以傳承予客戶的下一代。「供了5年（或10年）之後就不用再供，然後第X年開始，每年（或每月）可以領X萬元，終生適用呀」，聽到這樣的推銷，任何人都會心動。

然而，經紀一般集中講的是「預期回報」，而非「保證回報」，而「預期回報」甚至也分不同情景，有最樂觀的，也有最悲觀的情況，不同情況的回報，也會有一定差距，如果只着眼於最樂觀情景的預期回報，恐怕最終的現實會有很大落差（而且是等待了超過10年），也難怪會有保險呃人的想法。

以10life網站列舉的長期儲蓄保險為例，我們選擇目標年期長達60年，供款10年的產品，萬通保險富饒傳承儲蓄計劃3的預期回報率（基本）最高，達到3811.1%，但其預期回報率（悲觀）則為1412.9%，保證回報率為143.2%，相差可以以倍數計。

而其實這一切數據都是公開資料，不單是一些第三方網站（如 10life）有列出，在你簽署保單前，經紀也必須要給你詳細的資料，如下圖清楚列出何時退保的「保證金額」及「非保證金額」︰

    點擊圖片放大

IRR可能不足1%   有比儲蓄保險更好的選擇嗎

即使保證回報只有約1倍，如果能達到，似乎也很高。但別忘了這是長達數十年的年期，以內部回報率（IRR）計，萬通保險富饒傳承儲蓄計劃3的保證回報為0.6 %，預期回報（基本）則有6.7%。我們再在10life網站以同樣條件，搜尋最高保證回報的產品，為安達人壽 | 「智主人生」保障計劃 (100%人壽)，目標年期內的保證回報率為295.3%，但保證IRR則為2%。

換言之，如果不能達到預期回報，這類產品的保證回報可能低於股票，國債、甚至高息定存。

各大公司長期儲蓄保險的回報率

    點擊圖片放大
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