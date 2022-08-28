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【好去處】8咪半慶祝中染大廈40周年　設小恐龍打卡位+消費三重賞

精明消費 19:00 2022/08/28

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今個夏日，為慶祝中染大廈落成40周年，位於荃灣的8咪半首度聯乘本地城景水彩畫家Kelsey Chan推出「仲夏藝遊8咪半」。由即日起至9月12日期間，8隻精靈活潑的小恐龍和一隻剛出生的小恐龍寶寶，會帶領大家暢遊8咪半，透過打卡場景細說中染大廈的紡織印染歷史背景。商場亦特設三重連環消費賞：

第一賞─仲夏消費獎賞禮遇：

活動期間顧客於8咪半的餐飲或購物/健身商戶類別，以電子貨幣消費滿$600或以上，即送「伴你飲」硅藻土杯墊一隻；消費滿$1,800或以上，即送「伴你遊」多功能摺疊式收納箱一個。

第二賞消費券加碼賞︰

由即日起以6大指定電子消費券支付工具消費滿$1,800，除可換領收納箱外，更即時額外賞$100餐飲及購物禮券套裝一份，為費券加碼。

第三賞 40周年同賞：

8月26日至28日，顧客身份證上的出生「年及月」或「年及日」組合內，包含全部指定數字4、8、0，即可免費獲贈$200餐飲及購物禮券套裝一份，慶祝中染大廈40周年。

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作者、責任編輯：黃依情

【原文：8咪半慶祝中染大廈40周年 設小恐龍打卡位+消費三重賞

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欄名 : 消費錦囊

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