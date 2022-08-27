尖沙咀金巴利街有個小韓國，集結不少韓國餐廳，近來在附近的寶勒巷亦增添一新成員-夜首爾，由韓國人主理，一到夜晚就非常熱鬧，餐廳滿是韓國人，吸引到同鄉捧場因為菜式夠地道，還原正宗韓國美食味道。

貫徹傳統韓燒風格，入座已立刻會奉上6款開胃前菜，韓式烤肉也以傳統款式為主，供應韓牛、也有牛肋骨、五花肉，以及豬梅花肉等。五花腩燒香後肉味濃郁，油脂甘香。原味牛肋骨亦是推介之一，用上USDA Prime牛肉，店員會幫忙剪成塊狀，食客親手烤製，牛肉入口外脆內軟，肉味濃郁帶油香。

延坪島直送醬油蟹

另一重點是韓國延坪島直送的自家醃製醬油蟹，最驚喜是真的像韓國醬蟹店般，店員即席在客人面前幫忙製作醬油蟹飯，將蟹肉蟹膏擠出，再澆上醬汁與紫菜飯拌勻放回蟹蓋上，睇到都口水流。

另外還有韓國地道的街頭小食烤牛腸牛胃盤，在香港的韓國餐廳非常少見，可見3個部位集於一盤，各有不同口感，白色的牛大腸入口即融，牛小腸焦香煙韌，牛胃有嚼勁，烤至焦脆後油香四溢，非常邪惡。喜歡嘗鮮的不能錯過少見的生食明太魚子醬，味道夠鹹香，用來拌白飯最美味。這店開到凌晨12時，想歎地道的首爾韓燒宵夜，這店值得一試。

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夜首爾

地址：尖沙咀寶勒巷13-15號寶力大廈地舖

電話：2386 8838

營業時間：12nn -凌晨12mn

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作者：周浩

責任編輯：招美寶

【原文︰尖沙咀新開韓燒店 地道烤牛腸+醬油蟹拌飯】（收費文章）

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