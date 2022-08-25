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【iPhone 14加價】蘋果發布會9月8日舉行　市傳iPhone 14呢2個型號將加100美元！　

個人增值 17:25 2022/08/25

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蘋果（Apple Inc.）早前宣布將在美國時間9月7日，即香港時間9月8日舉辦秋季發布會，而最有機會發表的產品包括iPhone 14系列和Apple Watch S8/SE2/Pro智能手錶。市場上對於iPhone 14系列的售價有不同的傳聞和消息，有分析師指iPhone 14系列平均售價預計貴15%，另外亦指有2款iPhone 14型號將會加價100美元。

有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤在社交平台上表示，iPhone 14系列平均售價預計貴15%，售價介乎1,000美元至1,050美元之間（約7,846港元至8,238港元）。他解釋，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max價格上升和高出貨比所致，同時也令接下主要組裝訂單的台灣鴻海科技集團的營收提升。

另外，Wedbush的分析師Dan Ives指，他得到Apple內部消息稱iPhone 14系列的定價基本上不會有改變，但有2款型號分別是iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max的售價則預計會增加100美元。按這個消息的加幅下，iPhone 14 Pro Max的售價或為1,099美元起（折合約8,600港元）。

iPhone 14 系列手機市傳售價

iPhone 14：售799美元起（折合約6,300港元）
iPhone 14 Max：售899美元起（折合約7,100港元）
iPhone 14 Pro：售999美元起（折合約7,800港元）
iPhone 14 Pro Max：售1,099美元起（折合約8,600港元）

責任編輯：區祖飛

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