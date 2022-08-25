紀念占士邦上映60周年　佳士得為6大傳奇型男精挑拍品

為慶祝《占士邦》系列電影上映60周年，佳士得與永世製片公司將於2022年9月舉行官方慈善拍賣「占士邦60周年紀念拍賣」，共分兩部分的拍賣合共呈獻60件精采拍品。世界各地的影迷和藏家則可透過Christie’s Live佳士得網上競投平台於網上參與競投，又或以電話或書面方式參與拍賣。

▲ 牙買加「黃金眼」佛萊明別墅五晚住宿，此乃辛康納利爵士拍攝《鐵金剛勇破神秘島》的場地，投得此拍品，並包括伯克利馬瑟（Berkely Mather）註釋的《鐵金剛勇破神秘島》打字稿，字稿共兩部分，此乃第一部占士邦電影，於牙買加取景拍攝並於1962 年發行，收益將捐給The Scottish Youth Film Foundation。（估價︰約28.3萬 - 47.2萬港元／圖片：佳士得拍賣行提供）

而9月28日舉行的現場拍賣，則只限獲邀嘉賓出席親身參與競投，而現場拍賣將推出25件拍品，包括名車、名錶、戲服及道具等，大多來自第25部邦德電影《007︰生死有時》，「占士邦日」期間開放競投，推出來自25部電影中的多件珍品。從海報、道具、戲服到寶貴體驗，以饗廣大電影愛好者。

▲ 牙買加「黃金眼」佛萊明別墅，此乃辛康納利爵士拍攝《鐵金剛勇破神秘島》的場地。（圖片：佳士得拍賣行提供）

▲ 伯克利馬瑟（Berkely Mather）註釋的《鐵金剛勇破神秘島》打字稿，字稿共兩部分。（圖片：佳士得拍賣行提供）

過去曾籌得4,000萬善款

壓軸出場的6件拍品更代表曾經出演占士邦一角的6位演員，包括辛康納利爵士（Sir Sean Connery）、佐治拉辛比（George Lazenby）、羅渣摩亞爵士（Roger Moore）、鐵摩達頓（Timothy Dalton）、皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）及丹尼爾基克（Daniel Craig）。

▲ 為慶祝《鐵金剛勇破雪山堡》（1969年）上映50周年限量推出的OMEGA海馬系列腕錶特別版（連Globe-Trotter行李箱，防塵箱套附有佐治拉辛比（George Lazenby）簽名），此枚乃限量257枚中的第229枚，收益將捐給Juvenile Diabetes Research Foundation。（估價︰約37.7萬 - 56.6萬港元）

▲ 來自《鐵金剛勇破爆炸黨》（1983年）的鑲嵌施華洛世奇水晶鍍金道具彩蛋，由Asprey按照法貝熱風格製作，收益將捐給聯合國兒童基金會︰（估價︰約5.7萬 - 9.4萬港元／圖片：佳士得拍賣行提供）

此6件拍品的拍賣收益將撥捐每位演員或其遺產委員會指定的慈善組織。而佳士得過往曾舉3場占士邦官方拍賣，合共籌得4,812,525英鎊（約4,540萬港元） ，又一如以往，這次拍賣所得的收益，將會撥捐全球45間慈善機構作慈善用途。

▲ 1989年，鐵摩達頓飾演的占士邦在《鐵金剛勇戰殺人狂魔》中穿着的黑色單襟禮服，外套襯裏附有簽名，連同一套40個伊斯馬市賭場籌碼。到1995年的《新鐵金剛之金眼睛》，後來於摩納哥蒙地卡羅賭場的戲份中，亦重用同一套籌碼，上面仍然帶有伊斯馬市賭場的標誌，收益將捐給National Youth Theatre。（估價︰約5.7萬 - 9.4萬港元／圖片：佳士得拍賣行提供）

▲ 鐵摩達頓穿過的黑色單襟禮服，外套襯裏附有簽名。（圖片：佳士得拍賣行提供）

▲ 1999年的《新鐵金剛之黑日危機》的大部分追逐鏡頭中使用的Q快艇。高180英寸（460公分）；闊61英寸（155公分）；深55英寸（140公分）。此船為SFX版本，船頭裝設可以打開的武器艙口，收益將捐給王子信託基金（The Prince's Trust）。（估價︰約18.8萬 - 28.3萬港元／圖片：佳士得拍賣行提供）

是次有份籌劃拍賣的，是佳士得歐洲、中東及非洲榮譽主席斯諾登伯爵（The Earl of Snowdon），原來源於他的童年美好回憶。

他說：「我最早的童年記憶之一，是全神貫注地玩Aston Martin DB5跑車模型，那是我父母從《鐵金剛大戰金手指》（Goldfinger）首映禮上帶回來的禮物。自始我對每部新上映的占士邦電影、當中的特效和特技動作，還有占士邦所佩戴的腕錶和出眾的造型都深感着迷。我甚至有幸乘坐父親的DB5跑車上學。占士邦這位英國經典諜報之王，對我的人生有著深遠影響。」

相信全球也有着此美好回憶的占士邦迷，都不能錯過競投這次60件精彩拍品的機會吧！

▲ 2021年的《007︰生死有時》的Triumph Scrambler 1200 XE 特技電單車，這輛特別改裝的特技電單車在馬泰拉拍攝的片頭中扮演重要角色，於電影中，由丹尼爾基克（Daniel Craig）飾演的占士邦，駕駛此電單車在街道上追逐，最終以經典的跳躍動作跳進廣場，收益將捐給Severn Hospice寧養中心。（估價︰約18.8萬 - 28.3萬港元／圖片：佳士得拍賣行提供）

佳士得與永世製片公司「占士邦60周年紀念拍賣」

預展日期︰9月15－28日

地址︰倫敦國王街8號佳士得藝廊舉行

拍賣日期︰9月28日

查詢︰christies.com/auction/--21364-cks

網上拍賣日期︰9月15日 - 10月5日

查詢︰christies.com/auction/--19468-cks

圖片︰佳士得拍賣行提供

查詢︰2760 1766