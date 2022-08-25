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【定存優惠】3發鈔行輪流加存息　中銀突推限時優惠搶存

收息攻略 14:57 2022/08/25

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3大發鈔行本周輪流出招，繼滙豐銀行早前調升3個月存息、及渣打銀行把12個月定存加至3厘後，中銀香港 （02388） 今日推出限時「港元特優定期存款」計劃，12個月港元特優存款年利率達2.4厘，較其早已存在的「現有資金等優定存」的2.1厘息高。

■中銀限時港元特優定存■

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突推港元特優存款息需新資金
中銀香港突然推出限時定存優惠，12個月特優存款年息2.4厘，6個月及3個月港元年息分別為2.3厘及1.7厘，此計劃適用於個人銀行客戶透過網上銀行或手機銀行，以合資格新資金結餘開立定存，起存額為1萬元。

與其本來已有的「現有資金特優定存」計劃比較，限時計劃的3個存期年息均較高，原有計劃的12個月、6個月及3個月的港元存息現分別為2.1厘、1.6厘及1.1厘，唯一不同的是限時計劃要求客戶存入新資金。

與其他銀行比較的話，目前同存期的破頂息為華僑永亨的3.18厘，惟該行的起存額需要有20萬元。

■中銀限時美元特優定存■

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快閃美元定存年息2.4
除了港元定存之外，該行同時推出限時美元特優定期存款。12個月年息為2.4厘，6個月及3個月的年息分別為2.5厘及2.1厘。此計劃同樣要求個人客戶透過網上銀行或手機銀行以「合資格新資金結餘」開立定存，起存額為1,000美元。

若要與其他銀行比較，目前這三個存期的美元定存破頂息均為富邦銀行所提供，12個月美元存息達3.6厘；6個月美元存息最高3.4厘；3個月最高息3.1厘。

目前中銀的港元及美元最新定存優惠，均屬限時優惠，但沒有表明推廣期的完結日期。

 

責任編輯：鄭樂怡

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