【品味投資】勞力士ｘSupreme即將推聯乘腕錶？　網民反應兩極：咁似A貨！

近年各大品牌興起推出聯乘系列，互相吸引自己品牌的粉絲，例如有Gucci x adidas，亦有Tiffany & Co x NBA等。而近日在奢侈品市場上傳出勞力士（Rolex）將與美國經典街頭潮流品牌Supreme合作推出聯乘腕錶，隨即引起網民的熱烈討論。到底呢款天價腕錶設計款式會係點？官方又點回應呢？

官方指並無此計劃

勞力士和Supreme聯乘的消息是由媒體Supreme DROPS傳出，它在社交網中發布了Supreme x Rolex Oyster Perpetual Date的FW22（Fall/Winter 22）版本相片，並指腕錶會在即將來臨的2022秋冬季節推出。消息一出，網民反應兩極，有網民表示「唔係呀，接受唔到」、「隻嘢成隻A貨咁，今次真係自掘墳墓」等，不過亦有網民言語中表示支持，「Rolex合作都係入門錶款式，眾多款式來講，最靚都係Daytona」。

不過對於是次合作，有媒體曾詢問勞力士官方消息的真確性，但官方只表示「目前並無此計畫，如果有最新消息將會盡快通知。」看來大家都要默默等消息了。

Supreme非首次與知名品牌合作

事實上，Supreme早於2017年已與奢侈品牌Louis Vuitton首次發布聯乘系列，當中的單品都曾被炒至高價，而近日亦有傳Supreme x LV即將會第二度合作推出新品。除此之外，Supreme更在2022年初與知名品牌Burberry合作。在Supreme x Burberry的單品系列中，最平的Box Tee到最昂貴的高防水長褸，售價為54美元至998美元 （約434港元至7,830港元），即最高價的產品都只售1萬港元以下。

■網上流傳腕錶款式■

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■勞力士x Supreme網民點睇？■

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責任編輯：區祖飛

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