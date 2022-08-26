【消費優惠】KFC中秋期間限定 買香滑蓮蓉葡撻送特別中秋禮袋 精明消費 09:00 2022/08/26 分享： 分享： KFC推出全新香滑蓮蓉葡撻，現在買 6件「香滑蓮蓉葡撻」 或 3件「香滑蓮蓉葡撻」+ 3件「經典葡撻」裝更送你特別版禮袋，印上葡撻圖案彷如中秋圓月。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢，即睇【ET財智Talk】 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？ 中秋節好去處優惠大集合 月餅送禮優惠懶人包 2022/08/25 【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？ 中秋節好去處優惠大集合 月餅送禮優惠懶人包 【夏日賞賞你】最後一批獎賞8月25日壓軸登場 牛角25折享晚市2人套餐 迪士尼門票連美食券減$250 2022/08/25 【夏日賞賞你】最後一批獎賞8月25日壓軸登場 牛角25折享晚市2人套餐 迪士尼門票連美食券減$250 【消費優惠】Garrett Popcorn 買中秋節限量版Petite Tin爆谷罐 送小包裝經典口味 2022/08/25 【消費優惠】Garrett Popcorn 買中秋節限量版Petite Tin爆谷罐 送小包裝經典口味 【消費優惠】B.Duck Playful Store 搬遷開倉 低至3折 2022/08/25 【消費優惠】B.Duck Playful Store 搬遷開倉 低至3折 【中秋節2022】中環海濱中秋市集設150個攤位 海旁賞月 x 草地露營 x 中秋夜市 2022/08/24 【中秋節2022】中環海濱中秋市集設150個攤位 海旁賞月 x 草地露營 x 中秋夜市 著數優惠 經濟 KFC 香港