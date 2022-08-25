【理財個案】任職護士月入3萬8一身債　如何量入為出達到買樓自住目標？

護士與其他工種相比，薪金不俗而且夠穩定，但即使薪高糧準，如果沒有良好的理財觀念，都會有入不敷支的問題。有讀者現職護士，雖然月入38,000元，但坦言自己洗費大，既沒有儲錢概念更債台高築。如果希望達到買樓自住的目標，應該如何是好？看看龔成是如何回答。

讀者：

我今年31歲，和媽媽一起住，現職護士，月入3萬8，會給2萬元家用予我媽媽 ，同時要照顧公公婆婆，洗費大，沒有多餘錢存下。

我現時住公屋，以往沒有儲錢概念，月月清，還差一大堆卡數。現時有一張信用卡，尚欠20萬卡數，另外仍有向財務公司借錢，要還40多萬，分期現正每個月還一萬多元。還有學債10多萬，每個月還千多元，再加上公屋租金、水電煤洗費、交通飲食，無法儲錢。

現時感到再這樣下去並不是辦法，我的目標是先還清所有債務，再想買一層樓自住，

但我現在倍感無力，可以怎麼辦？可以提供一些意見給我嗎？

龔成︰

你感到吃力，是因爲你要一個長遠的目標一步到位，如果你將個大目標，拆解成多個小目標，事情就不這麼困難。

其實你收入不錯，只要好好理財，相信目標不難達到。首先，你要解決自己的債務問題，你要盡一切能力去儲蓄，需要的話，看能否和家人商量，給少一點家用，加快你還錢的速度。

第二，你要決心改變自己的生活模式，我自己本身無信用卡，信用卡令對消費無感覺，有可能在不知不覺間用多了錢。所以，在今後的日子我建議你不要使用信用卡。

第三，要養成記賬的習慣，記賬不是要你節衣縮食，而是知道自己的資金流向，從而改善自己的消費，分清楚「想要」和「需要」。

當你還清自己的債務的時候，可以學習一下投資，先用月供股票的方式為自己累積財富（不是短炒）。這段期間，你可以看一些有關理財的書，培養自己的理財意識。

其實你仍然年輕，仲有時間追回，問題是你願意為這個目標付出多大的決心。加油，相信你可以做到！

【本文獲作者龔成授權轉載】

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