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sacai夥拍村上隆旗下藝術家　MADSAKI推挑機宣言時裝

博客 18:55 2022/08/25

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或許大家未必認識藝術家MADSAKI是何許人，用最簡單直接方法來介紹他，他就是日本著名普普藝術家村上隆旗下Kaikai Kiki公司裏的一位藝術家。

村上隆旗下Kaikai Kiki公司裏的藝術家MADSAKI。（圖片： ig＠MADSAKI）

sacai與藝術家MADSAKI合作將在品牌東京青山店和官方網上商店率先預售，8月26日則開始在世界各地的專門店陸續有售。（圖片品牌提供）

MADSAKI於8歲時隨父母移居美國，據他聲稱父親是繪得一手好畫的典型日本上班族，就在MADSAKI高中畢業時，父親催促他是時候回日本修讀大學課程，好等畢業後可以找到一份安穩而高薪的工作。

可是MADSAKI志不在此，心裏希望學習藝術，但問題是當時他就連一副比較像樣的作品也沒有，從此積極繪畫並畢業於Parsons School of Design。而當遇上村上隆這位伯樂後一切都改變過來，MADSAKI還記得村上隆經Instagram認識他，並且還要買下他的作品。他笑著當時如何回應村上隆：

你在跟我開玩笑嗎？

Biker jacket選取Schott的一件Perfecto式樣皮褸，不得不說叫人想到Comme des Garcons與Lewis Leather的合作。（圖片品牌提供）

Biker jacket選取Schott的一件Perfecto式樣皮褸，不得不說叫人想到Comme des Garcons與Lewis Leather的合作。（圖片品牌提供）

試問男裝項目中，又怎可以少了長青的baseball jacket？（圖片品牌提供）

試問男裝項目中，又怎可以少了長青的baseball jacket？（圖片品牌提供）

MADSAKI的作品內容往往挑釁與諷刺性宣言和歷史為主，亦因為他骨子裏是位典型的美國人（東方人面貌），於是更擅長描繪日本和美國之間身份的複雜性，或許就是這個原因，本身潛藏叛逆因子，出身於Comme des Garcons旗下的sacai設計師阿部千登世找來了MADSAKI合作，而MADSAKI將一些富挑釁性宣言例如「Sheeple、Zombies和Kool-Aid」文字等穿梭於服裝上。

當中一件與Schott合作的biker jacket，整體感覺叫人想到Comme des Garcons於Lewis Leather皮褸上用人手寫上Live Free,Die Strong標語一樣，大家都有著異曲同工的地方。

產品查詢：sacai（2285 9080）
備註：產品售價待定

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欄名 : 型男玩物誌

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