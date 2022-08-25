【MPF】8月強積金近全軍覆沒 呢個股票類別竟力保不失 專家︰須慎防歐元破底

經歷7月的反彈後，8月份的強積金勢必再因市況波動而虧損。而獨立強積金研究機構積金評級（MPF Ratings）表示，這進一步凸顯分散投資的重要性。

8月強積金評級指數表現（截至8月22日）

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綜觀8月各類別的強積金基金，幾乎是全軍覆沒，但美股基金仍然力保不失，錄得輕微上升。另外保守基金仍然在波動市況中發揮作用。

港股、中國股票、歐洲股票以致債券基金等則繼續見紅。

據積金評級的數據，8 月份強積金投資虧損估算約為 205 億元（或相等於 459 萬名強積金成員每人虧損約 4,500 元），而今年年初以來的強積金累計虧損估算約為 1,743 億元（或相等於每名強積金成員累計虧損約 38,000 元）。

8月是強積金於2022年第7個月度虧損

計入強積金供款，8 月份強積金成員平均賬戶結餘預計約為 227,900 元，較上月減少約 3,600 元。

假設 8 月份最後一個禮拜市場保持平穩，強積金總資產在 8 月底預計將約為 1.045 萬億元，較上月下跌約 165 億元。

這將是強積金於2022年第7個月度的投資虧損。

積金評級主席叢川普指出，對全球通脹、息口上升和經濟衰退的擔憂仍然是最大的市場風險。而歐元滙價處於 20 年低點，凸顯分散投資有必要。

積金評級︰可考慮DIS基金分散投資

「香港及中國股票基金和美股基金在 7 月份創下前所未有的 16.51% 月度回報表現差距，而歐元滙價亦在 8 月份創 20 年新低，這兩者都是極端的，但這些極端情況有助凸顯分散投資的重要性。」

叢川普指出，為了減輕市況波動對回報帶來的負面影響，強積金成員必須保持投資及分散投資。「所有強積金計劃均提供預設投資策略（DIS）基金，收費既低而且也是現成的分散投資基金選項。對於廣大的強積金成員來說，預設投資策略是一個可考慮的優質投資方案。」

對於8月份的數據，積金局指，強積金乃跨越三、四十年的長線儲蓄投資，期間無可避免經歷不同 的經濟周期。強積金計劃成員毋須過份擔心短期的市場波動， 更切忌試圖捕捉市況 ，以免得不償失 。

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