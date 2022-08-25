【港元定存】大新港元美元存息均加至破頂　6個月港元存息2.9厘　美元存息3.4厘

傳統銀行搶短錢的戰事尚未完結，大新銀行 （02356） 最新宣布調高6個月，以及4至5個月的港元定存息。6個月存息高見2.9厘，一躍成為該存期的破頂息。該行同時調整6個月，及4至5個月的美元定期存款利息，6個月美元定存息同樣加至全行最高，達3.4厘，與富邦銀行看齊。

【港元定存】銀行吸短錢 集中加3-6個月存期息 6個月高見2.8厘（新增創興及滙豐加3個月存息）

■6個月港元定存■

（按年息低至高排序）

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大新6個月港元存息加至破頂

大新銀行昨日（24日）宣布，將6個月港元存息由原來的2.8厘輕微調高至2.9厘，起存額100萬元，稍為領先富邦的2.8厘息。至於門檻稍低、起存額20萬元的6個月港元定存則由原來的2.7厘升至2.8厘。

大新4至5個月的港元定存息同樣有調整，兩個起存額的存息均調高0.2厘。起存額100萬元由原來的2.4厘加至2.6厘；起存額20萬元則由原來的2.3厘升至2.5厘。

■3厘或以上6個月美元定存■

（按年息低至高排序）

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大新6個月美元定存息追貼富邦

另外，大新的美元4至5個月，以及6個月定存年利率均有提高。6個月美元定存息高見3.4厘，成功追及富邦的3.4厘破頂息，惟起存額門檻較高，需200萬港元等值，較富邦的100萬港元等值要求高。

4至5個月的美元定存息由原來的3厘，上調0.2厘至最新3.2厘，起存額要求同樣是200萬港元等值。

目前美元定存當中，花旗銀行的6個月存期亦有逾3厘水平。

責任編輯：鄭樂怡

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