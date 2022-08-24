【寵物保險】保誠推緊急寵物託管保障 市場獨有 首參戰寵物保險 首年保費85折

近年不少保險公司都推出寵物保險，瞄準龐大的市場，因愈來愈多年輕人都喜歡養寵物。保誠今日亦參戰，推出全新「寵愛寶」 寵物保障，針對 「 毛孩 」 及其主人所需。

保誠表示，毛孩對主人來說是家庭中重要一員，並引述政府統計處數據顯示 ，全港約有10%家庭有飼養貓或狗，毛孩總數超過40萬隻。在疫情期間，市民在家工作或居家抗疫，多了時間留在家中和毛孩相處 。

四大專為貓狗而設之保障

新產品涵蓋四大保障項目，包括市場獨有之緊急託管保障 、第三者責任保障 、寵物醫療保障及殮葬服務費用保障，更提供市場首創度身訂造保單及專屬優惠。

▼ 點擊圖片放大

市場首創「毛」 製化保單及專屬優惠

在每位毛孩父母眼中，他們的心肝毛寶貝都是獨一無二的。保誠特別為客戶準備客製化保單文件 ，印上毛孩的名字及照片 ，更篩選出一系列專屬優惠包括寵物商店、寵物服務、 動物醫院、The Hooman Group旗下之寵物友善餐廳 ，以及適合毛孩及其主人參與的保健養生課程等細緻地照顧客戶及毛孩的生活所需。

現凡於即日起至 2022年 9月30日推廣期內成功投保 保誠精選「寵愛寶」 寵物保障，即可享首年保費 85折優惠 。 而於即日起至 2022年8月31日推廣期內成功投保，更可獲贈個人化寵物相片迷你八達通匙扣 乙個 （價值300元） 。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經