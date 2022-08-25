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【大學生理財】大學生容易負債累累？ 做好幾點避免墮入困境

個人增值 16:21 2022/08/25

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轉眼又就快過完暑假，相信很多同學仔在開學後就升級成大學生啦！大學意味着很多事情要開始獨立處理，其中個人財務管理和信用卡使用一直是對大學生的兩大考驗。相信大家都不願意成爲那個被傳年紀輕輕便有大額負債的大學生，那麽養成理財好習慣至關重要。以下是給大專生的理財建議。

1.先儲錢，再消費
基本原則是先儲蓄後消費，而不是每月如果有錢用剩了才作儲蓄。這樣你便可以應付突如其來的支出，甚至實現較短期財務目標，例如儲錢參加海外交流計劃。舉例你可以每月撥出定額款項 (如收入的10%-20%) 先儲起來，然後才將餘額分配如何使用，如用於日常使費、娛樂消閑、社交活動等。

2.養成分類記帳習慣                                                                                           
首先要養成記帳的習慣，只有將每一筆錢都記下來，才能更清楚自己的錢用在哪些地方，從而做到合理分配自己存款，做到減少無必要的支出。
其次要學會分類記賬，日常各類使費不少，隨時令你頭昏腦脹。除了衣食住行等基本需要外，還有娛樂交際及學習有關的支出。花點時間仔細分類，並各設限額(例如飲食、交通、娛樂等)，可以幫助你更易掌握自己的財務狀況。

3.停一停　諗一諗
花錢的機會很多，而你的銀包只有一個。當你想花錢的時候，應先考慮個人能力，並衡量是實際需要，抑或是滿足一時的購物慾。

4.坐言起行 持之以恆
有了清晰規劃，就要將之實行。制定預算，記錄每日支出，每星期作檢討，根據剩餘資金調整未來一星期的支出，確保每月都能維持收支平衡。

無論你有多少收入，養成良好的理財儲蓄習慣，有助你為未來建立健康財務管理。畢業後投身社會工作時更能訂立財務目標和計劃，從而實踐理想。

開學之際，除了要恰當管理個人的財務之外，還有一件對大學生的大考驗就是信用卡。每年開學時候，校園內總會出現信用卡的推廣攤位，面對各大銀行的各式各樣優惠，包括迎新禮品、回贈、免年費等，的確是非常吸引，亦令不少新生會萌生想申請他們人生的第一張信用卡的想法。

3大信用卡陷阱

適當用信用卡優惠消費而又準時還款，可以慳錢，何樂而不為。不過凡事都有利有弊，特別是信用卡若然使用不當，將會帶來難以挽救的後果，投委會就列出以下3大陷阱要小心。

陷阱1： 只還Min pay好easy？

每月只還最低還款額 (俗稱找min pay) 看似很輕鬆，實際上卻會令卡數愈滾愈大。以欠卡數20,000元為例，年息35%，如每月只還 min pay，即使沒有再簽新的簽帳，本金加上利息，要26年才能還清！更甚的是所有新增簽帳、已有的免息分期交易、及信用卡自動轉帳 (例如月供保險) 等都會即時計息。

陷阱2：用信用卡套取現金好easy？

不少信用卡都提供現金套現分期計劃，即是用信用卡的信用餘額套取現金，這項服務一般不用再另行申請和等待批核，表面看來非常方便，但其實利息相當高，年息一般達30厘以上，而且馬上計息，並沒有簽帳購物般的免息還款期，還要支付手續費。

陷阱3：慢慢還卡數好easy？

記住卡數一定要期期清，拖欠時間愈長，利息支出愈多，加重財政負擔之餘，更會影響你的信貸紀錄 。若然你的信貸評分差，銀行及金融機構可能收取較高利息甚至拒絕你的貸款申請；企業及僱主於招聘時亦有可能會查閱求職者的信貸報告及評分。

 

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