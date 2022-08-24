美國年輕散戶最悲觀 成股市淨賣家 首次經歷熊市及通脹 「看到反彈也不興奮」

疫情吸引許多年輕人入市買股票，成為投資界的新力軍，但今年以來波動的市況，是這班年輕散戶首次經歷股市動盪、通脹及加息，他們的衝勁開始被消磨掉，美國一項調查顯示，年輕人現在變得保守、悲觀。

較早前嘉信理財一項的調查發現，40歲及以下的散戶投資者當中，有59%認為「將出現重大調整」，比2月的調查高10個百分點。彭博引述嘉信理財交易及教育主管 Barry Metzger認為，這是年輕散戶首度面對熊市，因此他們採取更保守方法。

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根據彭博的數據，由於新冠疫情的封鎖和政府發出援助現金，散戶佔美國股票交易量中的份額在2021年第一季攀升至24%，但在今年第二季度回落至17%。

年輕的散戶尤其變得悲觀，TD Ameritrade的調查發現，他們的大多數千禧一代（8、90年代出生）客戶在7月份減少了股票敞口，這與他們的整體客戶群不同。事實上，7月份美股經歷了可觀的反彈，納指單月升幅高達12%，是近兩年來最勁。但這波反彈並沒有增加年輕散戶的信心，彭博引述一名23歲投資者Errol Coleman稱，他認為股市的風暴不會在今年結束，甚至明年也不會結束，「目前看到的反彈不令人興奮」。

年輕人重拾基本 看經濟指標

在大牛市期間，投資者不會着重看基本表現及經濟數據，他們更多是看社交媒體的評論，但現在他們說的都是「通脹」及「經濟」一類的詞語。玻利維亞一名18歲學生投資者Sebastian Tejero Gutierrez表示，由於高通脹和經濟不確定性，現在不是進行長期投資的好時機，「我害怕市場崩盤，我覺得持有股票超過一天就可能無法賺錢。」

不少散戶交易員也開始不得不將注意力從單純地關注社交媒體，轉向更深入地了解經濟指標。美國WallStreetBets創始人Jaime Rogozinski表示，「年輕交易員眼下確實會開始關心通脹，因為通脹正影響著他們所投資的個股的走向。」

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