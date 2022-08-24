  • 32°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 16:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定存】虛銀加入搶短錢戰團　富融6個月港元存息高達2.5厘成虛銀最高

收息攻略 14:38 2022/08/24

分享：

分享：

早前曾發文指大型銀行爭相搶短錢，紛紛調高港元3至6個月存期的定存利息【詳見：銀行吸短錢　集中加3-6個月存期息　6個月高見2.8厘】。除了大型銀行之外，虛擬銀行都在本周起陸續加入戰團。繼天星銀行及匯立銀行（WeLab Bank）都有稍早時候調整利率後，最新有富融銀行調高3個月及6個月的港元定存息，6個月存息高達2.5厘，為虛銀之中最高息。

■虛銀最新3至6個月港元定存■
（按年息低至高排序）

    點擊圖片放大
    +9
    +8

富融銀行今天（24日）將不設最低起存額的3個月定存息由原本的2%上調至2.2%，而50萬元起存額的3個月定存利率則升至2.3%。該行的6個月定存息高達2.5厘，惟需要起存額50萬元；不設最低起存額的6個月存息則由原來的2.2%調高至2.4%。

在調整定存利率後，富融6個月存息在虛銀之中最高，但與傳統銀行相比的話，則仍未及富邦銀行及大新銀行 （02356） 的2.8%高。至於3個月定存息高達2.3厘，亦是冠絕虛銀的同期定存息，追過平安壹賬通銀行所提供的最高2.2厘息；若與傳統銀行比較的話，現時為花旗膺3個月定存高息王，年息達2.78%。

事實上，在富融銀行加息之前，已有兩間虛銀同樣在本周初調整定存利率。匯立銀行（WeLab Bank）旗下的GoSave定期存款近日由3個月2%年利率，加至7個月最高2.4%年利率【詳見：虛銀再加定存 Welab Bank加至2.4厘 GoSave獨特概念 人數愈多利率愈高】。

天星銀行最近將2個月至12個月存期的定存息都調高，12個月存息現為2.6%，虛銀之中，僅次予富融及平安壹賬通所提供的同存期2.7%。9個月定存息則由原來的2.1厘上調至2.4厘；6個月、3個月及2個月定存息最新分別為2.2%、2.1%及1.5%。

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【港元定存】南商年息3.38厘破頂　冠絕其他銀行長息　低門檻5萬起存都有3.08厘
2022/08/23
【港元定存】南商年息3.38厘破頂　冠絕其他銀行長息　低門檻5萬起存都有3.08厘
【高息定存】虛銀再加定存 Welab Bank加至2.4厘 GoSave獨特概念 人數愈多利率愈高
2022/08/23
【高息定存】虛銀再加定存 Welab Bank加至2.4厘 GoSave獨特概念 人數愈多利率愈高
【港元定存】銀行吸短錢　集中加3-6個月存期息　6個月高見2.8厘（新增創興及滙豐加3個月存息）
2022/08/23
【港元定存】銀行吸短錢　集中加3-6個月存期息　6個月高見2.8厘（新增創興及滙豐加3個月存息）
【高息定存】12個月以上最高3.28厘 限期延至本月底 入場門檻提高
2022/08/22
【高息定存】12個月以上最高3.28厘 限期延至本月底 入場門檻提高
【美元定存】4厘銀債開售前　美元定存最高3.6厘　大新加存息應戰（新增大新再加3個月美元息）
2022/08/19
【美元定存】4厘銀債開售前　美元定存最高3.6厘　大新加存息應戰（新增大新再加3個月美元息）
香港 經濟 加息 大新銀行（02356） 富融銀行 天星銀行 花旗銀行 WeLab 富邦銀行 定期存款

上一篇文章

【銀色債券2022】中銀及富邦免收8項收費 花旗恒生上商「7免」（銀行優惠不斷更新）

下一篇文章

【港元定存】南商年息3.38厘破頂　冠絕其他銀行長息　低門檻5萬起存都有3.08厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　最新資訊／派息回報／認購詳情懶人包（更新至8月24日）
【銀色債券2022】新一批銀債保證息上調至4厘　最新資訊／派息回報／認購詳情懶人包（更新至8月24日）
【銀色債券2022】中銀及富邦免收8項收費 花旗恒生上商「7免」（銀行優惠不斷更新）
【銀色債券2022】中銀及富邦免收8項收費 花旗恒生上商「7免」（銀行優惠不斷更新）
【高息定存】12個月以上最高3.28厘 限期延至本月底 入場門檻提高
【高息定存】12個月以上最高3.28厘 限期延至本月底 入場門檻提高
【銀色債券2022】原來唔夠60歲都買得　認購30手以上會太浪費　抽之前考慮3件事！
【銀色債券2022】原來唔夠60歲都買得　認購30手以上會太浪費　抽之前考慮3件事！
【港元定存】銀行吸短錢　集中加3-6個月存期息　6個月高見2.8厘（新增創興及滙豐加3個月存息）
【港元定存】銀行吸短錢　集中加3-6個月存期息　6個月高見2.8厘（新增創興及滙豐加3個月存息）
【港元定存】南商年息3.38厘破頂　冠絕其他銀行長息　低門檻5萬起存都有3.08厘
【港元定存】南商年息3.38厘破頂　冠絕其他銀行長息　低門檻5萬起存都有3.08厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款