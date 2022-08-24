【港元定存】虛銀加入搶短錢戰團　富融6個月港元存息高達2.5厘成虛銀最高

早前曾發文指大型銀行爭相搶短錢，紛紛調高港元3至6個月存期的定存利息【詳見：銀行吸短錢 集中加3-6個月存期息 6個月高見2.8厘】。除了大型銀行之外，虛擬銀行都在本周起陸續加入戰團。繼天星銀行及匯立銀行（WeLab Bank）都有稍早時候調整利率後，最新有富融銀行調高3個月及6個月的港元定存息，6個月存息高達2.5厘，為虛銀之中最高息。

■虛銀最新3至6個月港元定存■

（按年息低至高排序）

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

富融銀行今天（24日）將不設最低起存額的3個月定存息由原本的2%上調至2.2%，而50萬元起存額的3個月定存利率則升至2.3%。該行的6個月定存息高達2.5厘，惟需要起存額50萬元；不設最低起存額的6個月存息則由原來的2.2%調高至2.4%。

在調整定存利率後，富融6個月存息在虛銀之中最高，但與傳統銀行相比的話，則仍未及富邦銀行及大新銀行 （02356） 的2.8%高。至於3個月定存息高達2.3厘，亦是冠絕虛銀的同期定存息，追過平安壹賬通銀行所提供的最高2.2厘息；若與傳統銀行比較的話，現時為花旗膺3個月定存高息王，年息達2.78%。

事實上，在富融銀行加息之前，已有兩間虛銀同樣在本周初調整定存利率。匯立銀行（WeLab Bank）旗下的GoSave定期存款近日由3個月2%年利率，加至7個月最高2.4%年利率【詳見：虛銀再加定存 Welab Bank加至2.4厘 GoSave獨特概念 人數愈多利率愈高】。

天星銀行最近將2個月至12個月存期的定存息都調高，12個月存息現為2.6%，虛銀之中，僅次予富融及平安壹賬通所提供的同存期2.7%。9個月定存息則由原來的2.1厘上調至2.4厘；6個月、3個月及2個月定存息最新分別為2.2%、2.1%及1.5%。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經