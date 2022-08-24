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【職場調查】人工原來不單係打工仔私隱？　美調查：愈高層愈不願透露人工

個人增值 14:34 2022/08/24

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對於不少打工仔而言，人工絕對要保密，不希望被人知道自己的「搵錢」能力。不過，近日美國有調查指出，除了打工仔之外，原來公司的高層們包括是CEO亦不願向其他人講出自己的人工。到底他們保密的原因是什麼呢？

網絡社交平台LinkedIn（領英）近日發布了一項有關勞動力信心調查，該調查於6月4日至7月29日訪問了近1.9萬名商業專業人士。調查結果發現愈高層的領導愈不願透露自己人工，若果職位只是初級員工或是非管理人員，他們在「不向任何人透露」的選項中，分別佔16%和15%。相反，任職副總裁、高級管理人員、企業擁有者在以上選項中的佔比分別是23%、24%和23%，顯然是比較低職級的要高。

少數高層認同　提高薪酬透明度可達致平等

LinkedIn在報告中亦有引用學者的研究來解釋以上調查結果的原因，當中是基於高層們對個人現狀的滿足感和影響員工工作效率因素等。報告指，根據美國勞工統計局的數據，行政總裁的平均年收入為17.9萬美元。而高級管理人員更有可能獲得別人嫉妒的收入和生活方式。

另外，報告指，高層領導不太相信他們在人工方面的坦誠會讓每個人的生活更美好，數據指只有34%的高層們同意提高薪酬透明度可以有更平等的情況出現，相反，有49%的非管理層受訪者認同此說法。

不透露人工令人際關係更和諧

除此之外，報告引述個人理財專家Michelle Singletary的一篇專欄內容指出，當別人不知道你賺取的收入有多少時，在各種人際關係的維繫下就會更安全，不會影響人與人之間的關係。除此之外，報告亦引述哈佛商學院助理教授Zoe Cullen的研究指出，當一些員工發現他們的收入不如同行時，他們的工作效率就會下降，當中的不平等可能會引起員工的疑心。

■美調查員工對薪金透明度■

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責任編輯：區祖飛

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