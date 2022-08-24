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【數碼詐騙】香港可疑詐騙跌26% 兩個行業詐騙錄升幅 呢項活動最易成騙徒目標

個人增值 12:29 2022/08/24

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疫情期間許多活動都轉移至網上進行，導致2020年以來數碼詐騙急升，但近一兩季有下跌趨勢。針對數碼詐騙問題，環聯運用詐騙分析系統，分析了數十億宗交易和超過4萬個網站及應用程式的數據，並發佈了環聯數碼詐騙趨勢報告季度分析。

於2022年第二季，源自香港的可疑數碼詐騙比率較去年同期下跌26%，遠優於全球14%的跌幅。根據環聯報告分析，於所追蹤的行業中，近乎全部行業源自香港的可疑數碼詐騙比率均見減少，惟博彩（2%）及金融服務業（2%）除外，而電子遊戲（-59%）、虛擬社區（-48%）及零售業（-46）的跌幅最大。 

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博彩及金融服務業詐騙不跌反升
環聯亞太區首席產品官殷虹指出，過去兩年，隨着消費者增加使用數碼渠道，全球數碼詐騙比率亦有所上升。然而，源自香港的可疑數碼詐騙比率在過去幾個季度均見跌幅，可見企業在預防數碼詐騙方面的措施卓有成效，令人欣慰。

我們素知騙徒會追蹤金錢走向，專攻消費者願意花費的地方。在居家抗疫期間，市民更多時間留守家中，不少消費者由於未能外出尋找娛樂，繼而轉投網上非法博彩活動，不但容易成為騙徒目標，這情況更一直持續。此外，消費者在抗疫期間亦對儲蓄、投資及家庭理財的意識有所增強。數據顯示，上述範疇仍然是騙徒的目標。

網絡釣魚、禮品卡詐騙及信用卡盜竊最常見
環聯最新的《消費者脈搏調查》亦反映源自香港的可疑數碼詐騙比率呈現跌勢。該調查於2022年5月25日至6月15日期間訪問了1,006名香港成年人，當中近三分之一（32%）表示他們在過去三個月內曾成為數碼詐騙的目標，較2022年第一季下跌六個百分點。受影響的消費者表示，網絡釣魚（41%）是最常見的詐騙手法，其次是現金／禮品卡詐騙（21%）和信用卡盜竊／收費詐騙（21%）。 

根據環聯最新的季度詐騙趨勢分析，源自香港的交易詐騙以電子遊戲（-59%）及虛擬社區（-48%）的按年跌幅最大，其次為零售（-46%）和旅遊及休閒（-35%）。而虛擬社區、零售、旅遊及休閒行業的比率跌幅均較全球數據為高（分別為-8%、-28%及-28%），而博彩業的跌幅則稍微落後於全球趨勢（-63.5%）。 

Microsoft：網路安全是一項團體運動

隨着社會不斷發展，網絡已悄然成爲生活中不可或缺的部分，亦讓網絡騙子有機可乘，網絡詐騙手段層出不窮。Microsoft 公佈第二期網絡威脅季度報告Cyber Signals 發現「勒索軟件即服務」逐漸成為網絡罪行經濟的主要營運模式。

「勒索軟件即服務」經濟為網絡犯罪份子提供途徑購買並使用勒索軟件的數據載量、外洩數據及付款系統。運用勒索軟件的不法份子，交替應用多個「勒索軟件即服務」平台如Conti和REvil。

Microsoft 安全性、合規性與身分識別企業副總裁 Vasu Jakkal 表示：「我們需要進一步改善協作，以應對勒索軟件的挑戰。最好的防禦措施始於安全的明確性及優先程度。公私營機構需要更頻繁地共享資訊，才可一起創造安全的網路世界。Microsoft 相信網路安全是一項團體運動，並認真履行維護網絡安全的責任。」

 

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