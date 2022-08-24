  • 34°C
香港時間 : 2022824日 (週三) 13:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【按揭貸款】有大型銀行推一年期定息按揭　到底混合式利率點計壓測？

博客 11:51 2022/08/24

分享：

分享：

上周大型銀行滙豐上調H按的鎖息上限，成為市場焦點，同時該行也推出一年期定息按揭安排。首年定息2.75厘，次年起轉為H+（同樣設鎖息上限）。究竟此類有分段利率的按揭，在進行供款負擔及壓力測試時，要如何計數？

按證推出的定息按揭，定息期最短也達10年，按揭申請人只需通過基本供款負擔比率要求，不需壓力測試。而市場上不時有銀行推出的「定息按揭」，由於定息年期較短（例如一年），借款人仍需通過壓力測試才可取用按揭。此類按揭一般會列明定息期後，轉用浮息按揭計息的標準。例如上文提到的滙豐銀行，一年定息2.75厘後，會轉為H+1.3厘，鎖息P（現為5厘）減2.25厘。計算供款負擔及壓力測試時，便會以一年後的鎖息及此水平利率加3計算，即2.75厘情況下，供款不逾月入5成、按息為5.75厘情況下，供款不可逾月入6成。

而一些新盤二按往往有分段利率的安排，例如首2年P-2.5厘，之後P；此等二按，如涉及銀行一按，整個一按+二按的組合也要通過壓測。而二按部份的還款，在計算供款比率及壓力測試時，便要以利率較高的分段計算。以上文提及的例子，即整筆二按的供款比率以P計，壓測加3厘，便是以P加3厘計。

而市場上最常見，設有鎖息機制的H按，在計算供樓負擔及壓力測試時，不論「H+」抑或「P減」何者較高，都會以鎖息計算。

另外要留意，市場上極個別銀行有提供不設鎖息的H按，例如條件為H+1.3，不設「P減」的鎖息。在過去H較低的時間，此類銀行仍會按市場上習慣的P減條件計算壓測，不會因為產品不設鎖息而出現壓測標準較寬鬆的結果。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

最新專欄文章 更多

博客 - 【按揭貸款】自製高成數按揭難度高　解構兩大注意事項
2022/08/17
【按揭貸款】自製高成數按揭難度高　解構兩大注意事項
博客 - 【按揭貸款】退休人士或年輕人入市買樓的迷思　無收入的情況下可如何申請按揭？
2022/08/03
【按揭貸款】退休人士或年輕人入市買樓的迷思　無收入的情況下可如何申請按揭？
博客 - 【美國加息】了解加息對壓測的影響
2022/07/27
【美國加息】了解加息對壓測的影響
博客 - 【美國加息】按息4厘的沙盤推演 細P有機會升至6.7厘？
2022/07/21
【美國加息】按息4厘的沙盤推演 細P有機會升至6.7厘？
博客 - 【按揭利率】解讀中小銀行H按調整鎖息
2022/07/13
【按揭利率】解讀中小銀行H按調整鎖息
定息按揭 定息 按揭貸款 供樓負擔 滙豐控股（00005） 銀行 H按

下一篇文章

【退休規劃】子女已移居外國　每月收租3.4萬怕坐食山崩　專家︰呢項產品比收租更好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？　即睇熱門國家相關入口限制
【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？　即睇熱門國家相關入口限制
博客 - 【電商營銷】Z世代著重可持續消費概念　邊3大二手消費最熱門？
【電商營銷】Z世代著重可持續消費概念　邊3大二手消費最熱門？
博客 - 【美股追蹤】一隻長升長有再生能源股 加大投資股息仍年增10%
【美股追蹤】一隻長升長有再生能源股 加大投資股息仍年增10%
博客 - 【元宇宙】「數字原住民」意指那一類人？　了解元宇宙將會帶來什麼商機
【元宇宙】「數字原住民」意指那一類人？　了解元宇宙將會帶來什麼商機
博客 - 【BNO移民英國】夫婦移英退休卻最終回流香港　全因呢4方面與期望落差大（附英國人A至Z說法表）
【BNO移民英國】夫婦移英退休卻最終回流香港　全因呢4方面與期望落差大（附英國人A至Z說法表）
【僱員福利】中小企三寶 可增加員工好感 有效挽留人才
【僱員福利】中小企三寶 可增加員工好感 有效挽留人才
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款