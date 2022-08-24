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【中秋節2022】葵芳新都會廣場呈獻「蒲公英の町」　中秋限定「幻彩燈謎樂」　憑餐飲收據換Bless水果杯

精明消費 10:45 2022/08/24

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葵芳新都會廣場今個初秋呈獻「蒲公英の町」，由9月上旬至10月30日期間，商場於L4露天廣場會有大型繽紛蒲公英裝置，打造成甜蜜花圃。同場更有中秋限定「幻彩燈謎樂」、音樂表演以及一系列中秋美食獎賞，與市民一同歡度佳節。

活動期間，商場L4露天廣場打造三組大型打卡熱點，焦點之一為璀璨的蒲公英花圃。於新都會廣場L4露天廣場的草地上，新設置的秋日夢幻花圃，矗立著十多組大型的發光蒲公英裝置，並飾以代表「純真幸福」少女感的天使花，合組成「蒲公英小路」。每棵蒲公英高2至3米，迸發出櫻紅、蘭花紫及澄黃的夢幻彩光，日間蒲公英在藍天綠草襯托下越顯繽紛，而至晚間蒲公英則更顯亮麗，綻放宛如耀目花火。蒲公英小路同時配以兩道六角形閃亮拱門。

在花圃前方是一座小孩藝術雕像，充滿期盼地望向半空，裝置並會不時向四周放送幻彩泡泡，在締造夢幻氛圍的同時，與蒲公英隨風飄蕩的特性互相呼應；另一組打卡位為讓訪客許願的水幕牆。

期間限定「幻彩燈謎樂」 中秋夜Busking Night
今個中秋，商場推出期間限定「幻彩燈謎樂」活動，於中秋期間在L5空中花園舉行。五光十色的燈籠配合逗趣燈謎，一家大小可齊齊猜燈謎，共慶佳節。

於中秋迎月（9月9日）及正日（9月10日）的晚上，商場細意安排Busking Night，在L4露天廣場由年青樂隊作現場演奏。顧客更可憑當日場內指定餐飲商戶的電子消費收據（滿100元或以上)，即可換領Bless「賞月水果杯」乙份。（名額100份，先到先得，送完即止）

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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