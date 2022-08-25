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太興美食現金券 買1000元送150元 PayMe指定商戶消費即可獲25元優惠券

精明消費 07:30 2022/08/25

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 太興：美食現金券 買1000元送150元

港式美食現金券買1000元送150元，再額外送高達1000元優惠券，3大品牌太興/靠得住/敏華冰廳全港接近100間分店適用，50元港式美食現金券9月16日正式發售，現可接受預訂。

網上預訂：按此

    點擊圖片放大

2. PayMe：指定商戶消費即可獲25元優惠券

PayMe 「賞」你一起撐本地企業。由即日起至2022年10月22日，只要於參與活動的商店消費滿50元，便會送出25 元折扣優惠券。

折扣優惠券到期日：2022年12月31日

參與活動商店詳情：按此

    點擊圖片放大

3. 怡和街麥當勞：全新回歸  買任何食品滿30元即可免費歎細橙汁

怡和街麥當勞以全新面貌返嚟喇，位置不變，依然24小時營業。由即日起至9月30日，有2大優惠送畀大家：買任何食品滿30元即可免費歎細橙汁，買任何McCafé中杯裝或大杯裝熱咖啡即減6元。

即刻撳入嚟拎限時優惠：按此

地址：銅鑼灣怡和街46-54號地下(部分) 1樓及2樓

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撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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