【港元定存】南商年息3.38厘破頂　冠絕其他銀行長息　低門檻5萬起存都有3.08厘

4厘銀色債券開售的同時，銀行亦調升定存，以吸納非銀髮族的資金。南洋商業銀行突發推出「南商快閃定期存款」計劃，338天的港元定存年利率高達3.38%，冠絕其他銀行的長息，較華僑永亨的388天定存息3.28厘還要高，不過要享有南商此破頂息的起存額門檻頗高，需要有300萬元至3,000萬元的存款。以300萬元入場門檻計算，期內賺息近9.4萬元。

■3厘或以上港元定存■

（按年息低至高排序）

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除了338天、起存額300萬元的港元定存息3.38厘之外，南商亦有一個門檻較低的起存額可供選擇。5萬元起存、388天港元定存利率都有3.08厘。目前，有4間銀行提供的3厘或以上長息定存，除了南商及華僑永亨，還包括富邦銀行及工銀亞洲，不過門檻普遍都很高，而南商提供5萬元起存額的級別，在上述銀行中要求最低，而且所有個人客戶憑新資金敘造此定期計劃即可享此高息，優惠期至9月13日。以5萬元、3.08厘計算，期內實際賺息約1426元。

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另外，南商最新的快閃定存計劃，亦有存期較短的選擇。開立定存168天、起存額300萬元的話，可享3.08%年利率，5萬元起存額則可享2.88厘年利率。華僑永亨較同樣有推出168日港元定存計劃，年息為2.68厘。

責任編輯：鄭樂怡

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