【元宇宙】「數字原住民」意指那一類人？　了解元宇宙將會帶來什麼商機

科技巨擎爭相開發元宇宙，但很多人對元宇宙到底有沒有這麼大的商業空間抱有疑問。商湯科技聯合創始人、董事長兼CEO徐立早前就在天津智能大會發表了題為《數字原住民決定元宇宙未來》的演講，商湯君將內容稍作梳理，和大家簡單分享商湯對元宇宙商機的最新見解。

數字原住民認知決定元宇宙的未來

要拆解元宇宙的龐大商機，徐立博士提出由「數字原住民」決定元宇宙商業的未來。所謂數字原住民（Digital Natives），即是指在網路時代成長起來的一代人。

傳統以來虛擬世界和現實世界一直是二元對立，但隨著互聯網發展至今，數字世界和現實世界的邊界越見模糊，新一代的數字世界原住民會覺得二者的體驗沒有區別。而當現實和虛擬進一步融合，生產力與交互體驗兩個核心能力不斷提升，便形成了兩大全新現象。

元宇宙催生新生產力與新消費

首先，元宇宙帶來了新的生產力、新的生產模式。例如一幅融合了5000個作品的藝術創作——《最初的5000天》，在佳士得拍賣會上拍出了6000多萬美元的天價，這也是世界上第一件在傳統拍賣行出售的純數字作品。

而商湯與敦煌合作推出的數字文創《千年一瞬-敦煌九色鹿限定數字壁畫》，在上線後30秒完全售罄，這也說明新一代數字原住民，對於用戶生產出來的數字資產給予了高度認可。

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另一方面，我們的消費理念在元宇宙中亦發生了變化。元宇宙原住民並不僅僅消費所看到的「物」，而是通過消費「虛擬標籤」來尋找身份認同。很多人會購買數字資產來作為元宇宙的身份標籤，用作頭像表明自己是一個元宇宙玩家、是這個開放世界的原住民。由此可見，對於個人性格、屬性的外向表達，將成為元宇宙新消費的核心。

元宇宙的未來商業構想

商湯認為，元宇宙的龐大商機關鍵在於元宇宙能否真正意義上帶來生產力工具和交互體驗工具的進化，從而顛覆互聯網、移動互聯網或者傳統商業的核心模式。通過數字鏈確權使「用戶生產內容（UGC）」成為了「用戶成產資產（UGA）」，同時還可以利用人工智能成產內容，即AIGC，令生產慾望及效率都大大提升。

現實世界中，有很多做社交、搜索、廣告、電商、遊戲的互聯網平台。如果生產力工具和體驗工具能夠得到提升，可以想象在元宇宙中，這些平台都會變成開放世界，被重新定義。下一階段，只要用真正元宇宙原住民的認知重新定義商業模式，就可以有巨大的想象空間。在這裡，唯一能限制你的就是想象力。

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