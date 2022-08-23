【電商營銷】Z世代著重可持續消費概念　邊3大二手消費最熱門？

疫情為全球經濟帶來打擊，同時推動電商市場高速增長，不少消費者在網上電商平台售賣二手產品創造額外收入；另一方面，可持續消費的概念逐漸興起，尤其Z世代的年輕消費者更著重環保理念，令他們比其他年齡層的消費者更熱衷二手買賣，根據eBay去年的調查，逾八成的18至24歲受訪消費者指購買二手商品比前年更為普及。以上兩大因素推動再買賣交易（Recommerce，即二手買賣）市場蓬勃發展，成為電商世界的最新熱潮。

事實上，二手市場的增長速度比傳統零售市場高出11倍，市場規模預計將於2030年達到840億美元。以下歸納出3大熱門商品類別，協助本地商家把握機遇。

1. 舊衣買賣新景象 實踐綠色時尚

速食時裝（Fast fashion）曾經大行其道，令不少消費者囤積大量衣物。隨著年輕一代對可持續理念越趨關注，他們開始轉售家裡堆積的衣物，亦令時裝成為最熱門的二手買賣商品之一。一項調查顯示，近半年輕人認爲自己在二手服裝上的花費比五年前多；eBay去年的報告亦指出多達四成二消費者曾轉售二手衣物。為推動可持續時裝發展，eBay特設二手服飾銷售政策，確保買賣雙方清楚了解產品的刊登標準及其使用程度，讓衣物透過可信賴的平台「重生」。

2. 轉售電子產品 兼具環保及商業效益

全球每年拋棄多達5,700萬公噸的電子垃圾，回收後的處理也耗費大量資源。電子產品二手買賣讓賣家能夠獲利之餘，買家亦能以較低的價格購得心頭好，更可以大幅減少電子垃圾的產生，達致多贏局面。eBay的報告亦發現有四成二用家曾轉售電子產品，包括遊戲機、智能電話、平板電腦等。商家可乘著此環保趨勢倡導減少浪費及回收利用，或為新產品提供更長的維修和零件服務，以延續產品壽命減少浪費。

3. 二手收藏品買賣 消費者更易尋找心頭好

二手收藏品買賣一直非常流行，尤其是價值不菲的限量產品，買家更容易從二手市場找到心頭好。隨著收藏品市場在疫情下高速增長，eBay亦因應需求加强鑑定要求，與獨立第三方機構合作為收藏品安排鑑定服務，例如涉及超過500美元市值的收藏卡（trading cards）交易，賣家拍賣前必須先送往已認證機構鑑定，保障買賣雙方的利益。

二手市場不但符合環保經濟，亦有價有市，自然吸引不少新一代消費者加入買賣行列。中小企可在推銷產品時將其轉售價值納入考量，以迎合可持續消費的潮流。

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