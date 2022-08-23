【大灣區】廣州再放低引人才門檻 境内外高學歷人士就業即可入戶

近年來，灣區内地各城市都相繼出台了人才優惠政策，廣州作爲大灣區中心城市也不甘示弱，進一步降低入戶門檻，只要取得大學學歷或以上及年齡在40歲以下人士，在廣州就業或創業即可落戶。並且具有經教育部認證的境外或國外學士學位或以上都適用，為「港漂」及「海歸」提供福音。

廣州作爲一線城市，具備完善的教育、醫療及公共服務，一向深受大眾青睞。在購置房產方面，獲得廣州戶籍能購買兩套房，而外籍人員要求在廣州繳納社會保險或個人所得稅5年才能獲得購買資格，並且限購一套。

根據廣州市人力資源和社會保障局、廣州市公安局早前更新印發《廣州市引進人才入戶管理辦法實施細則》（下稱《細則》），當中提到兩種人才入戶的詳細條件及辦理細節，分別是引進在職人才入戶及引進應屆高校畢業生入戶。其中，引進應屆高校畢業生入戶部分提到，滿足相關學歷要求或獲得某類職稱、滿足相應年齡範圍及社會保險參保紀錄，即可辦理入戶手續。

學歷及學位 年齡 具有博士學位或具高級職稱 50周歲以下 具有研究生學歷或碩士學位 45周歲以下 具有普通高等教育本科學歷並有學士學位或具中級職稱 40周歲以下 具有經教育部認證的囯外或境外學士學位 40周歲以下

取消本科學歷人士的社保年限

根據更早之前發佈的最初版本《廣州市引進人才入戶管理辦法實施細則》要求具有普通高等教育本科學歷並有學士學位或具中級職稱，40周歲以下人士須連續繳納社會保險6個月以上才可申請辦理入戶，但更新后的細則則表示只要在廣州有參保記錄即可落戶。

配偶、未成年子女可隨同入戶 享同等福利

細則亦説明當申請人士符合以上提及條件並成功入戶後，配偶及未成年子女可隨同入戶，並且享有與戶籍人士同等的教育、醫療及其他公共服務福利。

近年來，廣州不斷加大引進優秀高校畢業生的力度，從2018年修訂人才入戶管理辦法，放寬年齡限制，到本次放寬社會保險繳納年限，看出廣州為吸引更多人才，做了十足的準備。

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