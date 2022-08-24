【銀色債券2022】政府推銀色債券有咩目的？　銀債的錢去了哪裡？　探討大眾對其3大疑問

繼（已燶了的）Green Bond（綠色債券）後，政府在2022年推出第7期銀色債券Silver Bond，又是投資好機會喇。

是次銀色債為期三年，每半年派息一次，利息根據消費物價指數調整，最新宣布利息下限為4%（高過green bond 的2.5%好多呢…），即是說如果通脹率低於 4%，銀色債持有人都會收到4%利息。

由上一年第6期銀色債開始，申請年齡下限就已經由以往5期的65歲降低至第6期的60歲，即是申請人在1963年或之前出生便可以申請這次2022年第7期銀色債。

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雖然銀色債不設二手市場，但香港政府也保證如果持有人有資金需要，政府會於債券期內原價+尚餘利息贖回，所以基本上銀色債既沒有價格波動風險，也沒有流動性風險，如果大家也相信香港政府不會在3年內違約，那麼銀色債就是一項提供最少4%回報的無風險資產，那可以說是risk-free asset裏的皇牌喇！

如果家裏有長者想簡簡單單收一下息，又不想冒什麼風險的話，就快點申請喇。

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其實投資這回事，不就是「買」和「不買」的事，大家量力而為喇。今天主力並不是想講這些喇。今天講3個有關銀色債的相關話題，包括：

上次第6期銀色債的申請反應如何呢？對比同期i-Bond反應又如何呢？

政府為什麼要搞銀色債呢？

銀色債的錢去了哪裡呢？

一起和大家談談銀色債吧。

上次第6期銀色債的申請反應如何呢？對比同期i-Bond反應又如何呢？

根據政府的公告，上一次銀色債合共收到近25.7萬份有效申請，根據2021年香港人口普查，香港741萬人口裏有大概142萬名65歲以上以長者，即是有超過 17%的香港長者有申請。

對比同期2021年i-Bond申請反應，i-Bond收獲大約71萬份申請，以香港741萬人口裏有大概573萬20歲或以上成年人計算，即大概只有12.3%人口申請。銀色債回報的確好一點、長者的風險胃納又理應較低，銀色債比較受歡迎也很理所當然，我只是驚嘆香港長者其實也很會理財喇。

【原來唔夠60歲都可買銀債 認購30手以上會太浪費 抽之前考慮3件事！】

申請金額方面，上期銀色債合共收到近679億港元申請，以300億港元最終發行額計算，超額1.26倍，在每手1萬港元下，申請13手或以下全數獲配。其實這次都相當多長者認購超過13手的，在25.7萬份有效申請裏，有17.7萬份申請是超過13手的，佔了總數的69%。

又拿同期2021年i-Bond作比較，合共收到539億港元申請，以200億港元最終發行額計算，超額1.7倍，看似跟銀色債差不了多少，不過只有2手或以下的申請才全數獲配。在71萬申請表裏，只有大概55,000 份（即7.8%）是2手以內的，即是超過9成的申請者是申請3手或以上的，証明i-Bond的競爭明顯比銀色債要高得多喇。

政府為什麼要搞銀色債呢？

政府為什麼要搞銀色債呢？香港政府明顯不缺錢哦！

這個先考一下大家，第一期銀色債在2016年發行，時任財政司司長是哪一位呢？

答案是曾俊華，我翻了一下他2016年7月份的財政司司長網誌，當時是這樣寫的：

面對利率偏低和風高浪急的外圍環境，能夠提供穩定回報的投資特別受歡迎。我在今年的財政預算案中就宣布推出「銀色債券」（Silver Bond），希望為本地長者提供多一個回報穩定的投資選擇。尤其對很多不諳投資的長者來說，銀色債券可以為他們多年來辛勤工作所積累的資本，提供一個保本收息的機會。

哇，原來是惠民項目，那還有促進香港債券市場的任務喇。

除了為長者保本生息，我們更加希望銀色債券能夠帶動業界為長者提供更多合適的投資產品，開發潛力龐大的銀髮市場，令香港的債券市場發展更加多元化。

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其實除了銀色債鼓勵長者投資安老以外，鬍鬚曾還在任內推出了另一個財政安老政策「安老按揭計劃」的呢。

除了銀色債券，我在今年的財政預算案中也提出另一個針對協助長者的措施，就是將安老按揭計劃（又稱逆按揭），從私人住宅樓宇擴展至未補地價的資助出售房屋。這項措施可以為居屋、夾屋、租置公屋等資助出售房屋的長者業主提供多一個選擇，讓他們毋須為物業補價就可以將物業抵押給銀行，除了可以在原有居所安享晚年，還可以每月獲取穩定的生活費，提升生活質素。香港按揭證券公司現正與房委會、房協和銀行密鑼緊鼓商討有關細節，並且期望在今年十月推出新措施。

時光飛逝，安老按揭快要6個年頭，感覺上香港人仍然未太能夠接受，我自己就很贊成喇，可惜我是公屋長大的，私樓長大的大家不妨和家人商量一下喇。

銀色債的錢去了哪裡呢？

我在Patreon寫過Green Bond所籌集的錢只能夠投放在綠<<綠色債券原則>>下的10大綠色項目類別，很嚴謹的呢。

那銀色債所籌集的錢又會去了哪裡呢？有什麼<<銀色債券原則>>可以跟隨嗎？那當然就沒有喇。

其實不清楚錢去了哪裡的不止是你和我，還包括立法會。2021年2月3日立財經事務及庫務局局長許正宇就曾經就立法會咨詢債券問題作過書面答覆，裏面有「錢去了哪裡」的答案。

政府債券計劃下發行的機構債券及零售債券所募集的資金會被撥入根據《公共財政條例》成立的債券基金，債券基金存放於外匯基金作投資。債券基金的用途只限於為政府債券償還本金、支付利息及就借入款項或投資而招致的費用。

即是錢在扣除發行成本後，全都放了在由金管局管理的外匯基金投資，至於外匯基金能否在扣除成本後得到比4%要高的回報，就要考一下金管局一眾trader 的功力喇。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (180) —第7期銀色債，你今天抽了沒有？】

【關於作者】



兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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