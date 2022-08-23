  • 32°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 20:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環遊世界】外國情侶實現全職旅行遊覽40多個國家　真係靠儲蓄唔洗做？

個人增值 20:15 2022/08/23

分享：

分享：

生活在香港如此繁忙的環境下，不少人一放假便出國旅行散心。而要做到環遊世界，需要的不單是時間，亦有金錢。外國一對情侶分別辭退了自己的工作，一起實現了全職旅行的夢想，目前已遊覽了40個國家。到底這一對情侶花光積蓄後，如何繼續支持旅行的開支呢？

兩人先後辭職　遊覽多個國家

外國一對情侶分別來自立陶宛的Ernestas和來自烏克蘭的Darina，近日接受外媒CNBC的訪問，講述與其小狗展開全職旅行的經歷，以及分享旅行期間維持生活開支的方法，目前根據他們Youtube頻道介紹已遊覽超過40個國家。

Ernestas因為工作的不如意向公司申請了2個月的假期到亞洲背包旅行，並於2019年1月到達北京，期間他透過一個將單身旅行者聯繫在一起的旅行應用程序Couchsurfing，認識了當時任職空姐Darina，她因為回程航班機件故障需要在北京逗留。他們認識後便決定在第二次的約會到新加坡、泰國和菲律賓進行的「為期一個月的瘋狂冒險」，當到達菲律賓的時候，Ernestas便決定辭職不再重回以前的生活。

碰功地，Darina的空姐工作因為疫情的打擊而要放取4個月無薪假，令他們二人決定在這4個月間到不同國家探索。首先前往克羅地亞，然後慢慢穿越歐洲大部分地區，包括許多前蘇聯國家，在這一趟的旅程後，Darina亦決定辭職開始全職旅行。

開設計公司首月賺6,000美元

Ernestas在CNBC的訪問中指，起初他們用儲蓄的錢來環遊世界，會選擇一些便宜的住宿、在家煮飯和尋找免費活動，而每月花費是1,000美元至2,000美元（約7,850港元至15,700港元）。不過，隨住儲蓄的錢慢慢用完，Ernestas開始從事幾項網上工作，每月淨收入在 2,000美元至3,000美元左右，與他辭職前的收入3,300美元相約。期後，他們決定開設營銷和平面設計公司，短短一個月便賺到6,000美元（4.7萬港元），同時更會為客人寫博客，自己成為老闆不用向任何人報告。

預訂1個月住宿　降低平均每晚房費

他們亦有提到慳錢的方法是，在Airbnb上預訂1個月的住宿，可以降低平均每晚房費並降低服務和清潔費，同時表明現時他們並沒有住五星級酒店，而且仍然在家煮飯。不過，主要花費是用於其YouTube頻道「Dream Team Travels」的拍攝活動。另外，他們亦分享在全職旅行的生活並不完全是樂趣和遊戲，曾經在墨西哥和法國被偷相機設備和衣服。不過，這些經歷仍然無阻他們旅行的心，他們現正於馬來西亞旅行，並計劃在接下來的2個月探索東南亞地方。

Ernestas和Darina全職旅行

    點擊圖片放大
    +5
    +4

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【電子消費券2022懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（8月8日更新）
2022/08/08
【電子消費券2022懶人包】2022消費券領取方法／優惠一覽／更改登記資料（8月8日更新）
【環保有賞】恒基ｘEspresso Alchemy推動綠色生活　於美麗華限定展打卡贏獨家限量咖啡禮品
2022/07/25
【環保有賞】恒基ｘEspresso Alchemy推動綠色生活　於美麗華限定展打卡贏獨家限量咖啡禮品
【限時優惠】香港寬頻x恒生信用卡iPhone for Life計劃　機價額外減高達400元、免費送AppleCare+
2022/07/22
【限時優惠】香港寬頻x恒生信用卡iPhone for Life計劃　機價額外減高達400元、免費送AppleCare+
【信用卡優惠】信銀國際推簽賬回贈賞　享高達12%簽賬及100元慈善捐款回贈
2022/07/22
【信用卡優惠】信銀國際推簽賬回贈賞　享高達12%簽賬及100元慈善捐款回贈
【環保有賞】Bonaqua夥CASETiFY推膠樽回收計劃　回收即可獲85折CASETiFY優惠券
2022/07/20
【環保有賞】Bonaqua夥CASETiFY推膠樽回收計劃　回收即可獲85折CASETiFY優惠券
歐洲 全職 酒店 YouTube 疫情 儲蓄 無薪假 菲律賓 立陶宛 住宿

下一篇文章

【大灣區】廣州再放低引人才門檻 境内外高學歷人士就業即可入戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【保險保障】富通保險推全新「首護易」危疾保障 計劃涵蓋76種常見危疾
【保險保障】富通保險推全新「首護易」危疾保障 計劃涵蓋76種常見危疾
【職場趨勢】第二季收入中位數$18,100　你做緊個行收入中位數有幾多？（附各行各業收入中位數）
【職場趨勢】第二季收入中位數$18,100　你做緊個行收入中位數有幾多？（附各行各業收入中位數）
【ET財智Talk】美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢
【ET財智Talk】美滙指數見頂未？外匯專家盧楚仁拆解美元、英鎊「錢」景走勢
【財富管理】35歲退休百萬富翁的7個建議 「對公司太忠誠反而使人貧窮」
【財富管理】35歲退休百萬富翁的7個建議 「對公司太忠誠反而使人貧窮」
【健康增值】立秋過後慎防秋燥　中醫師建議飲食要增酸潤肺
【健康增值】立秋過後慎防秋燥　中醫師建議飲食要增酸潤肺
【名品攻略】名牌包包假袋氾濫　Dior 3大人氣款式真假要點分？專家：Dior Book Tote必睇Logo位！（立即收看）
【名品攻略】名牌包包假袋氾濫　Dior 3大人氣款式真假要點分？專家：Dior Book Tote必睇Logo位！（立即收看）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款