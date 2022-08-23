【環遊世界】外國情侶實現全職旅行遊覽40多個國家　真係靠儲蓄唔洗做？

生活在香港如此繁忙的環境下，不少人一放假便出國旅行散心。而要做到環遊世界，需要的不單是時間，亦有金錢。外國一對情侶分別辭退了自己的工作，一起實現了全職旅行的夢想，目前已遊覽了40個國家。到底這一對情侶花光積蓄後，如何繼續支持旅行的開支呢？

兩人先後辭職 遊覽多個國家

外國一對情侶分別來自立陶宛的Ernestas和來自烏克蘭的Darina，近日接受外媒CNBC的訪問，講述與其小狗展開全職旅行的經歷，以及分享旅行期間維持生活開支的方法，目前根據他們Youtube頻道介紹已遊覽超過40個國家。

Ernestas因為工作的不如意向公司申請了2個月的假期到亞洲背包旅行，並於2019年1月到達北京，期間他透過一個將單身旅行者聯繫在一起的旅行應用程序Couchsurfing，認識了當時任職空姐Darina，她因為回程航班機件故障需要在北京逗留。他們認識後便決定在第二次的約會到新加坡、泰國和菲律賓進行的「為期一個月的瘋狂冒險」，當到達菲律賓的時候，Ernestas便決定辭職不再重回以前的生活。

碰功地，Darina的空姐工作因為疫情的打擊而要放取4個月無薪假，令他們二人決定在這4個月間到不同國家探索。首先前往克羅地亞，然後慢慢穿越歐洲大部分地區，包括許多前蘇聯國家，在這一趟的旅程後，Darina亦決定辭職開始全職旅行。

開設計公司首月賺6,000美元

Ernestas在CNBC的訪問中指，起初他們用儲蓄的錢來環遊世界，會選擇一些便宜的住宿、在家煮飯和尋找免費活動，而每月花費是1,000美元至2,000美元（約7,850港元至15,700港元）。不過，隨住儲蓄的錢慢慢用完，Ernestas開始從事幾項網上工作，每月淨收入在 2,000美元至3,000美元左右，與他辭職前的收入3,300美元相約。期後，他們決定開設營銷和平面設計公司，短短一個月便賺到6,000美元（4.7萬港元），同時更會為客人寫博客，自己成為老闆不用向任何人報告。

預訂1個月住宿 降低平均每晚房費

他們亦有提到慳錢的方法是，在Airbnb上預訂1個月的住宿，可以降低平均每晚房費並降低服務和清潔費，同時表明現時他們並沒有住五星級酒店，而且仍然在家煮飯。不過，主要花費是用於其YouTube頻道「Dream Team Travels」的拍攝活動。另外，他們亦分享在全職旅行的生活並不完全是樂趣和遊戲，曾經在墨西哥和法國被偷相機設備和衣服。不過，這些經歷仍然無阻他們旅行的心，他們現正於馬來西亞旅行，並計劃在接下來的2個月探索東南亞地方。

■Ernestas和Darina全職旅行■

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責任編輯：區祖飛

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